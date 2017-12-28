В Украине поднимутся тарифы на холодную воду (5)

2017.12.29 (5)2017.12.28 (39) →
- Никто в мире не понимает, как украинской власти удается грабить целый народ : УСБН Вінниця 00:16
- Никто в мире не понимает, как украинской власти удается грабить целый народ : УСБН Івано-Франківськ 00:16
- Никто в мире не понимает, как украинской власти удается грабить целый народ : УСБН Житомир 00:16
- Никто в мире не понимает, как украинской власти удается грабить целый народ : УСБН Запоріжжя 00:14
- Нацкомиссия повысила тарифы на холодную воду для водоканалов : Газета Вгору 00:05