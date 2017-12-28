В Украине поднимутся тарифы на холодную воду (5)

Новости N 2017.12.28 23:15

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на водоснабжение и водоотвод на 2018 год для ряда водоканалов Украины. Об этом сообщает УНІАН. Соответствующие решения были приняты НКРЭКУ на очередном заседании комиссии. В соответствии с решениями, тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотвода в 2018 году изменены для 60 компаний. В частности, тарифы повысятся в Харькове, Днепре и Львове: