Перестрелка в Княжичах: суд восстановил в должности уволенного экс-начальника уголовного розыска (7)

Зеркало недели. Украина 2017.12.29 01:17

Суд решил, что он не был уполномочен осуществлять контроль за действиями полицейских в Княжичах. Нацполицию обязали выплатить офицеру 104 тыс. грн Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего начальника уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве Леонида Куряту, уволенного из-за причастности к перестрелке в селе Княжичи. Об этом говорится в решении суда, передают "Українськi Новини".