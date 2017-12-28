ДТП с сыном Шуфрича: суд вынес окончательное решение (21)

2017.12.29 (21)2017.12.28 (99) →
- Шуфричу-младшему объявили приговор за ДТП : ProUA.com.ua 13:40
- ДТП с участием сына Шуфрича: суд объявил приговор : Коментарі:Київ 13:37
- Сын Шуфрича откупился - пострадавшему по его вине выплатили миллион за моральный ущерб : Известия в Украине 12:49
- Сын Шуфрича, сбивший человека, получил год условно. Помог миллион гривен : Фраза.ua 12:05
- Сыну Шуфрича объявили приговор : Время новостей 11:53
- Совершивший ДТП сын нардепа получил условный срок, пострадавший получил миллион : Олигарх Медиа 11:21
- Сын Шуфрича получил гол условно, дав миллион гривен потерпевшему : Аргумент 10:12
- Запорожская пара победила в телешоу "Зважені та щасливі". Фото : РепортерUA 10:12
- Суд вынес приговор Шуфричу-младшему в деле о ДТП : Kherson.life 09:54
- Нестор Шуфрич откупился от человека, которого его сын сбил в Киеве : Fin.org.ua 09:45
- Сын нардепа Шуфрича получил условный срок за ДТП : Голос Столицы 09:42
- Суд вынес приговор Шуфричу-младшему в деле о ДТП : Prioritet.org 09:31
- "А она кто такая ?, что за ст * рва ?, что за?...": Как отреагировали родные и друзья освобожденных пленных на Ирину Луценко при обмене : УСБН Вінниця 09:16
- Нестор Шуфрич откупился от человека, которого его сын сбил в Киеве : Укрудпром 09:16
- Нестору Шуфричу, Jr. дали условный срок : Главное 09:05
- Шуфрич-младший получил год условно за ДТП : Власти.нет 06:46
- Сын Шуфрича получил условный срок, выплатив компенсацию в 1 млн грн : OstanniPodii.com 06:23
- Сын Шуфрича дал сбитому пешеходу миллион и получил три года с отсрочкой : Украина криминальная 03:02
- Сыну Шуфрича вынесли приговор по делу о ДТП : Зеркало недели. Украина 02:14
- Сыну Шуфрича дали год условно за ДТП. Заплатил миллион : Вибори в Україні та світі 01:17
- ДТП с сыном Шуфрича: объявили приговор : Media House 01:07
- Шуфрич младший получил три года условно : Gazeta.ua 01:05
- Суд вынес приговор Шуфричу-младшему в деле о ДТП : Вибори в Україні та світі 00:47