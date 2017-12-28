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ДТП с сыном Шуфрича: суд вынес окончательное решение

ДТП с сыном Шуфрича: суд вынес окончательное решение (21)

20 минут Украина 2017.12.28 21:04
20 хвилин Сегодня, 28 декабря, сыну народного депутата Нестора Шуфрича, который 26 августа этого года совершил наезд на пешехода в Киеве, суд объявил приговор - 1 год условного наказания. Суд объявил приговор сыну Нестора Шуфрича. © скриншот с видео facebook.com/advocatuscomua Об этом в своем Facebook сообщил адвокат пострадавшего в ДТП Алексея Мельниченко Вячеслав Лысенко. "Вердикт суда: признать Шуфрича-младшего виновным в совершении
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2017.12.29 (21)

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