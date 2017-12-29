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Арестован организатор выставки, во время которой убили посла России в Турции

Арестован организатор выставки, во время которой убили посла России в Турции (61)

UA.news 2017.12.29 12:15
Суд в Анкаре арестовал организатора прошлогодней выставки, во время которой полицейский застрелил посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова. Мустафа Тимура Озкана подозревают в "намеренной попытке принять участие в убийстве" посла, сообщило в четверг, 28 декабря, турецкое агентство Anadolu. Прокуратура в свою очередь заявила, что следователям удалось получить всю информацию из телефона Мевлют Мерта Алтинташа, который выстрелил в посла.
ПОСОЛ, МУСТАФА, ОРГАНИЗАТОР, ВЫСТАВКА, ТУРЦИЯ, АНКАРА, Карлов, Озкана, Озкан, Россия, Турция, Анкара, США
2017.12.29 (61)

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