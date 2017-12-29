В Италии обнаружили тело украинской переводчицы (75)

#Буквы 2017.12.29 11:19

В горах неподалеку от итальянского Тревизо обнаружили, по предварительным данным, тело украинской переводчицы Софии Мельник. Об этом сообщает La Tribuna Di Treviso. Стоит отметить, что 43-летняя женщина считалась пропавшей с 15 ноября. В издании подчеркнули, что в конце ноября покончил ее муж с собой, что сразу сделало его подозреваемым в деле об исчезновении женщины. По мнению правоохранителей, женщина, тело которой было уложено в черный