Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В розыске ГПУ по делам Майдана находится 91 человек - Горбатюк (53)

Центр журналистских расследований 2017.12.29 12:48
В розыске по делам о событиях на Майдане в Киеве во время Революции Достоинства, которые ведет Департамент специальных расследований Генпрокуратуры Украины, находится 91 человек, расследуется более 100 уголовных производств. Руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк{;ua]Керівник Департаменту спецрозслідуваннь ГПУ Сергій Горбатюк Фото: zn.ua Об этом сообщил глава Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в
РОЗЫСК, ЭПИЗОД, ЧЕЛОВЕК, ДЕЛО, ДЕПАРТАМЕНТ, РАЗГОН, Горбатюк, Вербицкий, Луценко, Украина, Киев

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2017
© InfoStream, 2017