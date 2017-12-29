В розыске ГПУ по делам Майдана находится 91 человек - Горбатюк (53)

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- По делам Майдана в розыск объявили более 90 человек, - Горбатюк : Passage.com.ua 13:29
- Горбатюк: по делу Евромайдана в розыск объявили более 90 человек : ДонПресс 13:28
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- По делам Майдана в розыск объявили более 90 человек, - Горбатюк : Novosti.UA 13:22
- Дело Майдана: ГПУ объявила в розыск более 90 человек - Горбатюк : "Наша газета" (Луганск) 13:09
- Прокуратура разыскивает более 90 человек по делу Майдана : "Наша газета" (Луганск) 13:09
- По делам Майдана в розыск объявили более 90 человек, - Горбатюк : Media House 13:07
- ГПУ разыскивает 91 человека по делам Майдана : Четверта Влада 13:05
- Преступления против Майдана: в розыск объявили 91 человек : Gazeta.ua 13:05
- Горбатюк: В розыске по делам Майдана - 91 человек : ForUm 13:04
- В розыске по делам Майдана находится 91 человек - Горбатюк : Новости Крыма за 15 минут 13:02
- Дело Майдана: в розыске более 90 человек : КНК Медиа 12:54
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- Дело Майдана: В розыске находятся более 90 человек : Николаевские Известия 12:50
- В розыске ГПУ по делам Майдана находится 91 человек - Горбатюк : Центр журналистских расследований 12:48
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- В розыск по делам Евромайдан объявлен 91 человек - Горбатюк : Грім-Інфо 12:42
- Расследование по "делам Майдана": ГПУ объявила в розыск 91 человека : #Буквы 12:19
- По делам Майдана в розыск объявили более 90 человек, - Горбатюк : Черноморская телерадиокомпания 12:18
- В розыск по делам Евромайдан объявлен 91 человек - Горбатюк : Vector News 12:17
- Телеком-общественность в шоке от надвигающихся "покращаний" : Новости ИТ 12:16
- ГПУ объявила в розыск 91 человека по делам Майдана : Begemot.media 12:16
- ГПУ разыскивает 91 человек в делах Евромайдана : UA1.com.ua 12:15
- Горбатюк: в розыске по делам Евромайдана находится 91 человек : АСН.in.ua 12:13
- Горбатюк о "деле Майдана": ни по одному прокурору, следователю и судье приговоров нет : Аргумент 12:12
- В розыске по делу Майдана находятся более 90 человек : РепортерUA 12:12
- Дело Майдана: в розыск объявили десятки человек : Politeka 12:10
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- Прокуратура разыскивает более 90 человек по делу Майдана : MIGnews.com.ua 12:08
- ГПУ разыскивает 91 человека по делам Майдана : Комментарии.UA 12:02
- В делах Евромайдана ГПУ разыскивает 91 человек : ТВі 11:57
- По делам Евромайдана с розыск объявили 91 человека - ГПУ : ГолосUA 11:35
- Генпрокуратура объявила более 90 человек в розыск по делам Майдана : QHA Крымские Новости 11:33
- Дело Майдана: В розыске находятся более 90 человек : Корреспондент.net 11:32
- В делах событий на Евромайдане в розыске находится 91 человек, - Горбатюк : Data.ua 11:32
- Дело Майдана: ГПУ объявила в розыск более 90 человек - Горбатюк : Экономика.com.ua 11:31
- В делах событий на Евромайдане в розыске находится 91 человек, - Горбатюк : Телеканал новин "24" 11:30
- По делам Майдана в розыск объявили более 90 человек : Новости Луганска 11:22
- Дело Майдана: ГПУ объявила в розыск более 90 человек - Горбатюк : Vector News 11:17
- В деле Евромайдана в розыске находится почти сотня человек : Зеркало недели. Украина 11:17
- В деле Евромайдана в розыске находится почти сотня человек : УкропNews.com 11:16
- По делам Майдана в розыск объявили более 90 человек, - Горбатюк : Arena.press 11:12
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- По делам Евромайдана в розыск объявлен 91 человек, - Горбатюк : Arena.press 11:12
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- Дело Майдана: ГПУ объявила в розыск более 90 человек - Горбатюк : ЛІГАБізнесІнформ 11:08
- Преступления против участников Евромайдана: в розыск объявили 91 человек : Gazeta.ua 11:05
- За преступления против Майдана разыскивают более 90 человек : Еспресо TV 11:04
- ГПУ объявила в розыск по делам Евромайдана 91 человека, - Горбатюк : УкропNews.com 10:45
- По делам Майдана в розыск объявили более 90 человек, - Горбатюк : РБК-Україна 10:41
- Расстрел Майдана: в ГПУ раскрыли ранее неизвестные детали : Обозреватель 10:40
- В розыске по делам Евромайдана находится 91 человек - Горбатюк : Факты и комментарии 10:34