В розыске ГПУ по делам Майдана находится 91 человек - Горбатюк (53)

Центр журналистских расследований 2017.12.29 12:48

В розыске по делам о событиях на Майдане в Киеве во время Революции Достоинства, которые ведет Департамент специальных расследований Генпрокуратуры Украины, находится 91 человек, расследуется более 100 уголовных производств. Руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк{;ua]Керівник Департаменту спецрозслідуваннь ГПУ Сергій Горбатюк Фото: zn.ua Об этом сообщил глава Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в