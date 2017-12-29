Если бы не правоохранительная система, он бы не вышел из кабинета - губернатор Савченко о директоре Николаевского аэропорта (123)

Николаев в подробностях 2017.12.29 13:33

Председатель Николаевской областной администрации Алексей Савченко заявил, что если бы не правоохранительная система, то директор КП "Международный аэропорт Николаев" Михаил Галайко, который предлагал ему взятку, не вышел бы из кабинета губернатора. Об этом Алексей Савченко сообщил в пятницу, 29 декабря, в ходе рифинга, передает корреспондент Podrobnosti.mk. Подписывайтесь на наш канал в телеграм