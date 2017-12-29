Если бы не правоохранительная система, он бы не вышел из кабинета - губернатор Савченко о директоре Николаевского аэропорта (123)

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- Директор Николаевского аэропорта задержан при попытке дать взятку губернатору Савченко : Николаев в подробностях 13:33
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- Директор аэропорта Николаева задержан на взятке 700 тыс. гривен : Passage.com.ua 13:29
- Известный чиновник в Николаеве пытался дать взятку Савченко : Donbass.UA 13:28
- Директор николаевского аэропорта задержан при попытке дать взятку губернатору : Досье 13:28
- В Николаеве директор аэропорта задержан при попытке дать взятку губернатору : ОРД 13:22
- Директор аэропорта предлагал взятку в 2,5 млн за продление контракта : Олигарх Медиа 13:21
- Директора аэропорта Николаев задержали за попытку дать губернатору взятку 2,5 млн гривен : Центр Транспортных Стратегий 13:20
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- Директор Николаевского аэропорта пытался дать миллионную взятку Савченко : NewsNetwork 13:19
- Из-за попытки дать взятку главе ОГА в николаевский аэропорт придет аудит : Укринформ 13:17
- "Взяточник-камикадзе": в Николаеве на взятке губернатору задержали директора аэропорта : УкропNews.com 13:16
- Директора николаевского аэропорта задержали "на взятке" в кабинете губернатора : Вести.ua 13:16
- Директор аэропорта Николаева задержан на взятке 700 тыс. гривен : Vector News 13:16
- Стали известны подробности задержания директора аэропорта Николаева : Vector News 13:16
- Директор аэропорта предлагал взятку в 2,5 млн за продление контракта : УСБН Івано-Франківськ 13:16
- В Николаеве директор аэропорта хотел дать взятку губернатору, его арестовали : УСБН Івано-Франківськ 13:16
- Задержан директор Николаевского аэропорта за 2,5 млн гривен взятки губернатору Николаева : Українські Новини 13:15
- Руководителя николаевского аэропорта поймали на взятке: он предлагал 2,5 млн грн главе области : ТСН.ua 13:14
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- "Вы не представляете, как я себя сдерживал" - Губернатор Савченко поблагодарил Бога и правоохранителей за задержание директора аэропорта "Николаев" : НикВести 13:14
- Директор аэропорта предлагал взятку в 2,5 млн за продление контракта : УСБН Запоріжжя 13:14
- В Николаеве на крупной взятке "погорел" директор аэропорта : Местные вести 13:14
- За год - почти 9,5 тысяч взяточников: Луценко отчитался о борьбе с коррупцией : Сегодня.ua 13:13
- Директор аэропорта Николаева задержан на взятке 700 тыс. гривен : Arena.press 13:12
- Глава Николаевской ОГА не принял взятку в 2,5 млн от директора аэропорта : Аргумент 13:12
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- В Николаеве задержан директор международного аэропорта за попытку дать взятку главе облгосадминистрации : Arena.press 13:12
- В Николаеве на взятке в 700 тысяч гривен задержали директора аэропорта : "Наша газета" (Луганск) 13:09
- В Николаеве на миллионной взятке погорел директор аэропорта : Bigmir)net Новости 13:09
- Луценко о взятке главе Николаевской ОГА: Губернатор еще тот профессионал боев без правил : NewsOne 13:09
- В аэропорту Николаев проведут тщательный аудит с привлечением всех подрядчиков : Мой Город N 13:07
- Стали известны подробности задержания директора аэропорта Николаева : Media House 13:07
- У ДТП під Києвом травмувалося четверо людей (ФОТО) : Моя Київщина 13:07
- Директора аэропорта "Николаев" задержали во время предложения взятки в размере 700 тысяч гривен : 7 днів Ужгородськi 13:06
- Цены на электроэнергию для населения не вырастут, - глава Нацкомиссии по тарифам : 7 днів Ужгородськi 13:06
- Директора аэропорта поймали на взятке : Gazeta.ua 13:05
- Стало известно, что директор аэропорта "Николаев" предлагал 2,5 млн взятки : Главком 13:05