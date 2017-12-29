В новогоднюю ночь в Киеве возможен мокрый снег (8)

Зеркало недели. Украина 2017.12.29 17:47

На выходных в Украине немного похолодает. Ожидаются сильные дожди, возможен мокрый снег. Синоптики не исключают мокрый снег на Новый год ╘ КГГА В субботу, 30 декабря, в западных областях Украины - без существенных осадков; температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза, сообщает Укргидрометцентр. На остальной территории ожидаются временами дождь (ночью в Винницкой, Киевской и Черниговской областях сильный дождь); температура в течение