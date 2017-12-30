Порошенко подписал бюджет на 2018 год (28)

2017.12.30 (28)2017.12.29 (2) →
- Порошенко подписал закон о госбюджете на 2018 год : Зеркало недели. Украина 14:13
- Порошенко подписал госбюджет-2018 : Sharij.net 13:43
- Порошенко подписал бюджет на 2018 год : Грім-Інфо 13:42
- Порошенко подписал закон о бюджете на 2018 год : УСБН Житомир 13:16
- За сутки в АТО погиб один и ранены двое бойцов : Укринформ 13:16
- Порошенко подписал закон о бюджете на 2018 год : Vector News 13:16
- Порошенко подписал закон о бюджете на 2018 год : УСБН Вінниця 13:16
- Порошенко подписал закон о бюджете на 2018 год : УСБН Івано-Франківськ 13:15
- Порошенко подписал закон о бюджете на 2018 год : УСБН Запоріжжя 13:13
- Порошенко утвердил госбюджет на 2018 год : Arena.press 13:11
- Порошенко подписал закон о бюджете на 2018 год : Антикор.com.ua 13:10
- Порошенко подписал бюджет на 2018 год : Весь Харьков 13:09
- Порошенко подписал закон о бюджете на 2018 год : УП: Економічна правда 13:03
- Порошенко подписал бюджет на 2018 год : АТН 13:01
- Порошенко подписал госбюджет на 2018-й год : 2000.ua 13:00
- Порошенко подписал закон о госбюджете на 2018 год : УкропNews.com 12:45
- Порошенко подписал Госбюджет-2018 : Realist.online 12:35
- Порошенко утвердил госбюджет на 2018 год : Фокус 12:34
- Порошенко подписал закон о госбюджете-2018 : Экономика.com.ua 12:31
- Порошенко подписал госбюджет-2018 : Капитал 12:20
- Порошенко подписал закон о госбюджете на 2018 год : Зеркало недели. Украина 12:17
- Порошенко подписал закон "О государственном бюджете на 2018 год" : УкропNews.com 12:15
- Серед звільнений з полону бойовиків є ті, хто воював за "ДНР", - боєць "Азову" Євген Чуднецов : УкропNews.com 12:15
- Порошенко подписал госбюджет на 2018 год : Телеграф.com.ua 12:13
- Порошенко подписал закон о госбюджете-2018 : ЛІГАБізнесІнформ 12:08
- Порошенко подписал бюджет на 2018 год : LB.ua 12:07
- Порошенко подписал закон "О государственном бюджете на 2018 год" : Kramatorsk.info 12:07
- Порошенко подписал закон о бюджете на 2018 год : DsNews 12:03
- Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2018 год : Мариупольские новости 12:01
- Порошенко подписал госбюджет-2018 : Интерфакс-Україна 11:36