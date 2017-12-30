Порошенко подписал бюджет на 2018 год (28)

АТН 2017.12.30 13:01

Левый Берег Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете на 2018 год" (No2246-VIII), Б этом сообщается на официальный сайт главы государства. Бюджет на 2018 год был принят Верховной Радой еще 7 декабря, а передан на подпись Президенту 22 декабря. Документом установлены доходы общего фонда госбюджета в сумме 839,8 млрд гривен и доходы спецфонда в сумме 73,8 млрд гривен.