СБУ не обнародует список тех, кого Украина передала на неподконтрольные территории (14)

Passage.com.ua 2017.12.29 19:29

Служба безопасности Украины (СБУ) не обнародует список тех, кого Украина передала на неподконтрольные территории. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на источники в СБУ. Объясняют это тем, что это персональные данные людей. В плену на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 103 человека. Напомним, 27 декабря с тюрем боевиков были освобождены 73 украинца, которые незаконно содержались в ОРДЛО.