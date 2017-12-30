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СБУ не обнародует список тех, кого Украина передала на неподконтрольные территории

СБУ не обнародует список тех, кого Украина передала на неподконтрольные территории (14)

Passage.com.ua 2017.12.29 19:29
Служба безопасности Украины (СБУ) не обнародует список тех, кого Украина передала на неподконтрольные территории. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на источники в СБУ. Объясняют это тем, что это персональные данные людей. В плену на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 103 человека. Напомним, 27 декабря с тюрем боевиков были освобождены 73 украинца, которые незаконно содержались в ОРДЛО.
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2017.12.30 (14)

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