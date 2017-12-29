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Фигуранта "дела 2 мая" Мефедова оставили под стражей

Фигуранта "дела 2 мая" Мефедова оставили под стражей (6)

Gazeta.ua 2017.12.29 21:35
Россиянина Евгения Мефьодова арестовали до 18 января следующего года. Фото: 112. Россиянина Евгения Мефедова, который подозревается в организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, арестовали до 18 января следующего года, Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Ранее суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей Мефедова, но сегодняшним решением россиянина вновь арестовали. "Мера пресечения отменена с целью дальнейшего обмена (Мефедова) на
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2017.12.30 (6)

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