Фигуранта "дела 2 мая" Мефедова оставили под стражей (6)

Gazeta.ua 2017.12.29 21:35

Россиянина Евгения Мефьодова арестовали до 18 января следующего года. Фото: 112. Россиянина Евгения Мефедова, который подозревается в организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, арестовали до 18 января следующего года, Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Ранее суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей Мефедова, но сегодняшним решением россиянина вновь арестовали. "Мера пресечения отменена с целью дальнейшего обмена (Мефедова) на