Фигуранта "дела 2 мая" Мефедова оставили под стражей (6)

2017.12.30 (6)2017.12.29 (46) →
- Обвиняемого по "делу 2 мая" россиянина снова арестовали : УСБН Вінниця 00:16
- Обвиняемого по "делу 2 мая" россиянина снова арестовали : УСБН Івано-Франківськ 00:16
- Обвиняемого по "делу 2 мая" россиянина снова арестовали : УСБН Житомир 00:16
- Обвиняемого по "делу 2 мая" россиянина снова арестовали : УСБН Запоріжжя 00:13
- Обвиняемого по "делу 2 мая" россиянина снова арестовали : Антикор.com.ua 00:10
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