Обнародованы указы Порошенко о реорганизации местных судов (20)

2017.12.30 (20)2017.12.29 (164) →
- Порошенко ликвидировал местные суды : RedAxe MEDIA 01:44
- Порошенко разрешил ликвидацию местных судов : Правда Украины 01:32
- Обнародованы указы Порошенко о реорганизации местных судов : Noocrat 01:21
- Освобожденные пленные: стало известно о подозреваемых в дезертирстве : Noocrat 01:21
- Порошенко ликвидировал 117 райсудов и создал 50 окружных : Noocrat 01:21
- На сайте президента обнародованы указы о реорганизации местных судов : LB.ua 01:07
- Порошенко ликвидировал 117 райсудов и создал 50 окружных : МИГ Запорожья 01:07
- Порошенко ликвидировал 117 райсудов и создал 50 новых. Полный список : РИА Новости Украина 00:38
- Порошенко подписал указы о ликвидации и создании местных судов : Днепр Вечерний 00:29
- Какие суды Порошенко ликвидировал и какие создал своими указами : УСБН Житомир 00:16
- В Украине стартовал второй этап судебной реформы : УСБН Житомир 00:16
- Какие суды Порошенко ликвидировал и какие создал своими указами : УСБН Івано-Франківськ 00:16
- Какие суды Порошенко ликвидировал и какие создал своими указами : УСБН Вінниця 00:16
- В Украине стартовал второй этап судебной реформы : УСБН Івано-Франківськ 00:16
- В Украине стартовал второй этап судебной реформы : УСБН Вінниця 00:16
- В Украине стартовал второй этап судебной реформы : InfoResist.org 00:15
- В Украине стартовал второй этап судебной реформы : УСБН Запоріжжя 00:14
- Какие суды Порошенко ликвидировал и какие создал своими указами : УСБН Запоріжжя 00:13
- Обнародованы указы Порошенко о реорганизации местных судов : Arena.press 00:12
- Кристал Пэлас сделал запрос по Бялковскому : Zakarpatie.com.ua 00:11
- Какие суды Порошенко ликвидировал и какие создал своими указами : Антикор.com.ua 00:11
- В Украине стартовал второй этап судебной реформы : Антикор.com.ua 00:10