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Фокус: Украина

Обнародованы указы Порошенко о реорганизации местных судов (20)

Arena.press 2017.12.30 00:12
Вчера, 22:42 Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня" На сайте главы государства обнародованы указы президента, которыми предусмотрена ликвидация местных судов и создание вместо них окружных. В соответствии с указом No449 / 2017 "О ликвидации и создании местных общих судов", в Украине ликвидируются 117 районных судов и вместо них образуются 50 окружных судов. Кроме того, на сайте президента размещен указ No450 / 2017 "О ликвидации и
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2017.12.30 (20)

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