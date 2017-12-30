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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге (36)

Зеркало недели. Украина 2017.12.30 02:14
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В результате взрыва пострадали 13 человек ╘ РИА Новости Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге 27 декабря, в результате которого пострадали 13 человек. Заявление ИГИЛ цитирует связанное с террористами агентство Amaq, передает BBC. Отмечается, что исламисты ничем не подтвердили свои слова.
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2017.12.30 (36)

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