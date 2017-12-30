"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге (36)

2017.12.30 (36)2017.12.29 (5) →
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- ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге : Павлоградские новости 13:29
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- Теракт в Санкт-Петербурге: ответственность взяла на себя группировка ИГИЛ : Вибори в Україні та світі 12:47
- "ИГИЛ" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга : Страна.ua 12:02
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- ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга : Комментарии.UA 12:02
- Теракт в Санкт-Петербурге: ответственность взяла на себя группировка ИГИЛ : В Час Пик 11:46
- Взрыв в Петербурге: ИГИЛ взяла на себя ответственность за инцидент : КиевПравда 11:37
- Террористы ИГИЛ поведали, как их боевик совершил теракт в супермаркете Санкт-Петербурга : УСБН Вінниця 11:16
- Террористы ИГИЛ поведали, как их боевик совершил теракт в супермаркете Санкт-Петербурга : УСБН Житомир 11:16
- Террористы ИГИЛ поведали, как их боевик совершил теракт в супермаркете Санкт-Петербурга : УСБН Івано-Франківськ 11:16
- Террористы ИГИЛ поведали, как их боевик совершил теракт в супермаркете Санкт-Петербурга : УСБН Запоріжжя 11:13
- Ответственность за взрыв в Петербурге взяло на себя ИГИЛ : АСН.in.ua 11:12
- Террористы ИГИЛ поведали, как их боевик совершил теракт в супермаркете Санкт-Петербурга : Антикор.com.ua 11:10
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- ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв в магазине Петербурга : Гуру.ua 10:42
- Группировка "Исламское государство" взяла ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге : УкропNews.com 10:15
- Взрыв в Петербурге: "Исламское государство" взяло на себя ответственность : Факты и комментарии 09:34
- Взрыв в Санкт-Петербурге: Террористы взяли на себя ответственность : Главред 09:05
- Взрыв в Петербурге: ИГИЛ взяла на себя ответственность за инцидент : Passage.com.ua 07:29
- Освобожденных украинских пленных на Донбассе пытали, - Геращенко : Passage.com.ua 07:29
- "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в Петербурге : Укринформ 06:46
- Террористы ИГ приписали себе взрыв в Петергбурге : QHA Крымские Новости 06:32
- "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в Петербурге : Vector News 06:16
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- Ответственность за теракт в Санкт-Петербурге взяло на себя ИГ : Realist.online 05:35
- ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв в магазине Петербурга : Arena.press 03:12
- "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге : УкропNews.com 02:15
- "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге : Зеркало недели. Украина 02:14
- ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв в магазине Петербурга : Сегодня.ua 02:12
- "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге : Зеркало недели. Украина 01:47
- Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в Петербурге, - СМИ : #Буквы 01:19
- Взрыв в Петербурге: ИГИЛ взяла на себя ответственность за инцидент : Arena.press 01:12
- К взрыву в Санкт-Петербурге причастны боевики ИГИЛ : Gazeta.ua 01:05
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- ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в магазине в Петербурге : 2000.ua 01:00
- ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в магазине Петербурга : Українські Новини 00:45
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- Взрыв в Петербурге: ИГИЛ взяла на себя ответственность за инцидент : РБК-Україна 00:12
- ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Петербурге : Новое Время 00:10
- ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв в магазине Петербурга : 112.ua 00:02