"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге (36)

Зеркало недели. Украина 2017.12.30 02:14

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В результате взрыва пострадали 13 человек ╘ РИА Новости Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге 27 декабря, в результате которого пострадали 13 человек. Заявление ИГИЛ цитирует связанное с террористами агентство Amaq, передает BBC. Отмечается, что исламисты ничем не подтвердили свои слова.