Украина обложила антидемпинговой пошлиной прокат и арматуру из России (2)

Дело.ua 2017.12.30 00:33

Российские поставщики арматуры и катанки нанесли ущерб украинским производителям и теперь 5 лет будут ограничены в импорте Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) ввела на 5 лет антидемпинговую пошлину 15,2% в отношении арматуры и катанки из Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении комиссии, опубликованном в газете "Урядовий кур'єр". Ориентировочно решение комиссии вступает в силу 28 февраля 2018 года -