Украина обложила антидемпинговой пошлиной прокат и арматуру из России (2)

Дело.ua 2017.12.30 00:33
Российские поставщики арматуры и катанки нанесли ущерб украинским
производителям и теперь 5 лет будут ограничены в импорте
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) ввела на 5 лет
антидемпинговую пошлину 15,2% в отношении арматуры и катанки из Российской
Федерации.
Об этом говорится в сообщении комиссии, опубликованном в газете "Урядовий
кур'єр".
Ориентировочно решение комиссии вступает в силу 28 февраля 2018 года -
АРМАТУРА, ПОШЛИНА, УКРАИНА, КАТАНКА, ИМПОРТ, КУРЬЕР, Россия
, Украина