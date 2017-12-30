Забави Снігурки. На наступний рік (31)

2017.12.30 (31)2017.12.29 (25) →
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- В Днепр из зоны АТО доставили трех бойцов в тяжелом состоянии : УСБН Івано-Франківськ 10:16
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