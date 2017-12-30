Очень хочу, чтобы в братской Украине закончилась война - Лукашенко (37)

2017.12.30 (37)2017.12.29 (48) →
- Лукашенко хочет, чтобы "в братской Украине закончилась война" : Капитал 14:20
- Очень хочу, чтобы в братской Украине закончилась война - Лукашенко : Без Табу 14:17
- Президент Беларуси неожиданно выразился о войне в Украине : Багнет 14:01
- Лукашенко сделал неожиданное заявление об Украине : InfoResist.org 13:30
- Лукашенко очень хочет, чтобы в братской Украине закончилась война : Passage.com.ua 13:29
- Украина и ее народ являются родными для Беларуси, - Лукашенко : Новости мира 13:22
- Лукашенко "очень хочет, чтобы в братской Украине закончилась война" : Novosti.UA 13:21
- Лукашенко сказал о жителях западной Украины : Нардеп.org.ua 13:16
- Лукашенко рассказал, как относится к "украинским западенцам" : Vector News 13:16
- "Ты спасла мне жизнь" Известный российский певец сказал потрясающие слова об Украине : УСБН Вінниця 13:16
- Лукашенко "очень хочет, чтобы в братской Украине закончилась война" : Arena.press 13:12
- Лукашенко хочет, чтобы в Украине закончилась война и люди "жили по-людски" : LB.ua 13:07
- Лукашенко "очень хочет, чтобы в братской Украине закончилась война" : Media House 13:07
- Лукашенко рассказал, как относится к "украинским западенцам" : Kramatorsk.info 12:37
- Лукашенко "очень хочет, чтобы в братской Украине закончилась война" : РБК-Україна 12:11
- Лукашенко рассказал, как относится к "украинским западенцам" : Новости N 11:15
- Лукашенко назвал жителей Западной Украины трудолюбивыми и порядочными : UA1.com.ua 11:14
- Лукашенко рассказал о своих впечатлениях от жителей Западной Украины : NewsOne 11:09
- Лукашенко рассказал о своем отношении к жителям Западной Украины : 2000.ua 11:00
- Лукашенко рассказал о жителях Западной Украины : ReplyUA.net 10:35
- "Подарок" от "властей": На новый год лифты в Луганске будут работать круглые сутки : Realist.online 10:35
- Александр Лукашенко: Хочется, чтобы на Украине начали жить по-людски : Полит Хаос 10:33
- Лукашенко назвал войну в Украине "самой важной проблемой" : ДонПресс 09:28
- Лукашенко рассказал о жителях Западной Украины : АСН.in.ua 09:12
- Лукашенко рассказал, что он думает о жителях Западной Украины : УкрОП.org 08:59
- Лукашенко: Хочу, чтоб в братской Украине закончилась война : 06252.com.ua Енакиево 08:01
- Лукашенко рассказал о своем отношении к Западной Украине : NewsOboz 07:09
- Лукашенко понесло про "братьев" и Донбасс : Znaj.ua 03:47
- Лукашенко рассказал, как он переживает за Украину : В Кулаке 03:06
- Лукашенко рассказал, как он переживает за Украину : Хвиля 03:06
- Причиной пожара с 12 погибшими в Нью-Йорке назвали игры трехлетнего мальчика : Газета.ru 03:05
- Лукашенко внезапно запереживал за Украину и прогнулся перед "бандеровцами" : Kordon.com.ua 02:54
- Лукашенко: Я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски : НикВести 02:14
- Президент Беларуси неожиданно выразился о войне в Украине : УСБН Житомир 01:16
- Президент Беларуси неожиданно выразился о войне в Украине : УСБН Вінниця 01:16
- Президент Беларуси неожиданно выразился о войне в Украине : УСБН Івано-Франківськ 01:16
- Президент Беларуси неожиданно выразился о войне в Украине : УСБН Запоріжжя 01:14
- Лукашенко: Еще в молодости хорошо изучил так называемых украинских западенцев : Гордон 00:35
- Лукашенко пожелал украинцам "начать жить по-людски" : Факты и комментарии 00:34
- Президент Беларуси неожиданно выразился о войне в Украине : Новини онлайн 24 00:09