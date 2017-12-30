Очень хочу, чтобы в братской Украине закончилась война - Лукашенко (37)

Без Табу 2017.12.30 14:17

Президент Беларуси Александр Лукашенко / 24СМИ Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что очень хочет окончания войны "в братской Украине". Об этом он заявил, говоря о перспективах развития внешней политики Беларуси в будущем году, сообщает РБК-Украины, ссылаяся на сайт главы соседнего государства. "Если честно, это из личного, я хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-человечески.