В аэропорту "Борисполь" хотят снести два терминала (1)

Sharij.net 2017.12.29 19:43

В аэропорту "Борисполь" намерены снести терминалы B и F для расширения действующего терминала D в рамках хабовой модели развития аэропорта. Об этом в своем блоге на сайте Центра транспортных стратегий заявил коммерческий директор "Борисполя" Георгий Зубко. По его словам, в Украине нет прецедентов таких масштабных перестроек, как планируется в киевском аэропорту. "Старые терминалы B и F будут снесены, так как устаревшие конструкции и