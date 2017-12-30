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В аэропорту "Борисполь" хотят снести два терминала

В аэропорту "Борисполь" хотят снести два терминала (1)

Sharij.net 2017.12.29 19:43
В аэропорту "Борисполь" намерены снести терминалы B и F для расширения действующего терминала D в рамках хабовой модели развития аэропорта. Об этом в своем блоге на сайте Центра транспортных стратегий заявил коммерческий директор "Борисполя" Георгий Зубко. По его словам, в Украине нет прецедентов таких масштабных перестроек, как планируется в киевском аэропорту. "Старые терминалы B и F будут снесены, так как устаревшие конструкции и
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2017.12.30 (1)

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