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Долг населения за жилкомуслуги в ноябре существенно увеличился

Долг населения за жилкомуслуги в ноябре существенно увеличился (21)

УСБН Вінниця 2017.12.30 13:16
Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре увеличилась на 8,8% - до 27,1 млрд грн (без учета электроэнергии). Об этом сообщает Интерфакс-Украина. В ноябре украинцы уплатили за жилкомуслуги 6,5 млрд грн, что с учетом погашения долгов по предыдущим периодам составило 70,6% начисленной за этот месяц суммы. Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в ноябре зафиксирован в Ивано-
УКРАИНЕЦ, УЧЕТ, ДОЛГ, СРАВНЕНИЕ, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ПОГАШЕНИЕ, Украина, Винница, Чернигов, Крым, Севастополь, Ивано-Франковск
2017.12.30 (21)

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