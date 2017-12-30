Долг населения за жилкомуслуги в ноябре существенно увеличился (21)

УСБН Вінниця 2017.12.30 13:16

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре увеличилась на 8,8% - до 27,1 млрд грн (без учета электроэнергии). Об этом сообщает Интерфакс-Украина. В ноябре украинцы уплатили за жилкомуслуги 6,5 млрд грн, что с учетом погашения долгов по предыдущим периодам составило 70,6% начисленной за этот месяц суммы. Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в ноябре зафиксирован в Ивано-