Израиль официально заявил о выходе из ЮНЕСКО (47)

Arena.press 2017.12.30 13:12

Сегодня, 11:44 Фото: atn.ua В пятницу, 29 декабря, официальные представители Израиля уведомили Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о выходе из ее состава. Об этом заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, передает Deutsche Welle. При этом Азуле отметила, что она "глубочайше сожалеет" в связи с таким решением Израиля, которое должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.