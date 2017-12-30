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Израиль официально заявил о выходе из ЮНЕСКО

Израиль официально заявил о выходе из ЮНЕСКО (47)

Arena.press 2017.12.30 13:12
Сегодня, 11:44 Фото: atn.ua В пятницу, 29 декабря, официальные представители Израиля уведомили Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о выходе из ее состава. Об этом заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, передает Deutsche Welle. При этом Азуле отметила, что она "глубочайше сожалеет" в связи с таким решением Израиля, которое должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.
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2017.12.30 (47)

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