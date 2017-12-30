Стало известно, благодаря чему российского криптоэксперта Лернера освободили (36)

Телеканал новин "24" 2017.12.30 00:00

Павел Лернер / Соцсети 40-летний гражданин России и сотрудник биткойн-биржи EXMO Павел Лернер вынужден был за свое освобождение заплатить немалую сумму. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на члена коллегии МВД Антона Геращенко. "У нас есть оперативная информация о том, что он заплатил биткойны стоимостью более 1 миллион долларов", - подчеркнул он. Заметим, что биржевой бизнес Лернера является зарегистрированным в