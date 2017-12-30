Министр обороны США рассказал о предстоящем влияние летального оружия на Украину (35)

2017.12.30 (35)2017.12.29 (3) →
- Глава Пентагона оценил влияние летального оружия на ситуацию в Украине : Українські національні новини 14:02
- Глава Пентагона оценил влияние летального оружия на ситуацию в Украине : ПрессОрг24 14:01
- Глава Пентагона рассказал о роли военных США в Украине : Телеграф.com.ua 13:43
- Министр обороны США рассказал о предстоящем влияние летального оружия на Украину : ТСН.ua 12:44
- Министр обороны США рассказал, как на ситуацию в Украине повлияет летальное оружие : Vector News 12:16
- Министр обороны США рассказал о влиянии американского оружия в Украине : Аргументы и Факты Украина 12:08
- Военная роль США в Украине в ближайшее время меняться не будет, - Пентагон : Фокус 12:04
- Министр обороны США рассказал о возможном влиянии летального оружия на ситуацию в Украине : Экономические известия 12:03
- Летальное оружие для Украины: глава Пентагона рассказал о намерениях США : Укринформ 12:02
- Глава Пентагона рассказал, как летальное оружие повлияет на ситуацию в Украине : Грім-Інфо 11:42
- В Иране вспыхнули массовые протесты против повышения цен : LB.ua 11:37
- В США рассказали, как на ситуацию в Украине повлияет летальное оружие : Контракты.ua 11:37
- Министр обороны США рассказал о возможном влиянии летального оружия на ситуацию в Украине : Українські Новини 11:15
- США не изменит отношения к Украине - Мэттис : UA.news 11:14
- Гончарова: Конституцию надо беречь, мы не можем играть ею (ВИДЕО) : Noi.md 11:14
- Глава Пентагона рассказал, как на ситуацию в Украине повлияет летальное оружие : Еспресо TV 11:04
- Глава Пентагона: Военная роль США в Украине не изменится : ForUm 11:04
- В Пентагоне рассказали, что изменится в Украине после поставок оружия из США : InfoResist.org 11:01
- Таможенный кодекс ЕАЭС ратифицирован всеми странами союза : БЕЛТА 11:01
- Меттис рассказал, как на ситуацию в Украине повлияет летальное оружие : Телеграф.com.ua 10:43
- Министр обороны США рассказал, как на ситуацию в Украине повлияет летальное оружие : УП Європейська правда 10:33
- В Пентагоне рассказали о влиянии оружия США на ситуацию в Украине : МИГ Запорожья 10:07
- Глава Пентагона: Мы хотим убедиться, что ВСУ служат интересам народа Украины : Комментарии.UA 10:02
- "Мы хотим убедиться, что ВСУ служат интересам народа", - глава Пентагона поделился прогнозом о военной роли США в Украине : УкропNews.com 09:45
- "Мы хотим убедиться, что ВСУ служат интересам народа", - глава Пентагона поделился прогнозом о военной роли США в Украине : Dialog.ua 09:32
- Военная помощь США Украине не будет меняться, - Мэттис : DsNews 08:33
- На шахті "Степова" без ознаків життя був виявлений працівник підприємства : Павлоградские новости 07:29
- США не изменят свои военные взгляды об Украине, - Мэттис : Passage.com.ua 07:29
- США не изменят свои военные взгляды об Украине, - Мэттис : Novosti.UA 07:21
- США не изменят свои военные взгляды об Украине, - Мэттис : Media House 07:07
- В Пентагоне рассказали о влиянии оружия США на ситуацию в Украине : Vector News 04:17
- США не изменят свои военные взгляды об Украине, - Мэттис : Arena.press 04:12
- США не изменят свои военные взгляды об Украине, - Мэттис : РБК-Україна 03:41
- В Пентагоне рассказали о влиянии оружия США на ситуацию в Украине : Экономика.com.ua 03:31
- В Пентагоне рассказали о влиянии оружия США на ситуацию в Украине : "Наша газета" (Луганск) 03:09
- Глава Пентагона заявил, что летальное оружие будет использовано только в случае вторжения в Украину : Гордон 03:06
- США хотят убедиться, что ВСУ служат интересам народа Украины, - глава Пентагона Маттис : Newzz.in.ua 02:13
- В Пентагоне рассказали о влиянии оружия США на ситуацию в Украине : ЛІГАБізнесІнформ 02:08
- Летальное оружие не будет иметь влияния, пока никто не захочет вторгнуться в Украину - глава Пентагона : Гордон 01:35