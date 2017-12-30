Министр обороны США рассказал о предстоящем влияние летального оружия на Украину (35)

ТСН.ua 2017.12.30 12:44

Влияние летального оружия, которое предоставили США, будет незначительным до того момента, пока в Украину никто не захочет ворваться. Об этом заявил министр обороны США Джим Маттис, передает корреспондент "Голоса Америки" в Пентагоне. Маттис прокомментировал роль оружия, которое Вашингтон в декабре официально согласился продать властям Украины. "Пока никто не захочет вторгнуться в Украину, надеюсь, что влияние этого