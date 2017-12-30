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Фокус: Украина

В Таиланде мошенника приговорили к 13 тысячам лет тюрьмы (48)

Arena.press 2017.12.30 05:12
Сегодня, 03:55 Фото: thekievtimes.ua Жертвами финансовой пирамиды мошенника стали около 40 тысяч человек. Пудит Киттитрадилок из Таиланда приговорен к 13 тысячам лет тюремного заключения за создание финансовой пирамиды, сообщает ВВС. Жертвами его мошенничества стали около 40 тысяч человек, которые в общей сложности вложили около 160 миллионов долларов в его компании. Киттитрадилока признали виновным по 2653 пунктам обвинений в мошенничестве.
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