Водородная бомба: в КНДР выступили с громкой угрозой (28)

Znaj.ua 2017.12.30 14:17

Главная Мир Водородная бомба: в КНДР выступили с громкой угрозой Миру грозит опасность КНДР заявила, что в 2018 году намерена и дальше продолжить наращивание своей ядерной мощи. Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи. Согласно информации, их партия и государство, указывая путь нового года социалистической Кореи, заявляют свои принципиальные позиции. "Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару,