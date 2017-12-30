В Польше затведили закон о строительстве стены на границе с Украиной (64)

ТСН.ua 2017.12.30 12:14

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о борьбе против африканской чумы свиней (АЧС), которым, среди прочего, предусматривается строительство забора на границе с Беларусью и Украиной протяженностью свыше 1 тысячи километров. Сооружение будет иметь вид, подобный заграждений вдоль автодорог быстрого движения, сообщает Укринформ. Стоимость строительства составляет 130 млн злотых (более 37 млн долларов), а сооружить забор в течение 2018-2021 годов.