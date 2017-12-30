В Польше затведили закон о строительстве стены на границе с Украиной (64)

- Дуда одобрил забор на границе с Украиной и Беларусью : Контракты.ua 14:37
- Дуда распорядился строить забор на границе с Украиной и Беларусью против диких кабанов : УП Європейська правда 14:33
- Польша решила отгородиться забором от "украинских свиней" : Глобус Одессы 14:20
- Дуда одобрил строительство забора на границе с Украиной : Vector News 14:17
- В Польше будут строить забор на границе с Украиной и Беларусью : Без Табу 14:17
- Дуда одобрил забор на границе с Украиной : Народный Корреспондент 14:14
- Польша построит на границе забор против украинских свиней : UA-Reporter.com 14:14
- Ломая стереотипы: николаевские Деды Морозы в кожаных косухах поздравили всех с наступающим праздником : НикЛайф 14:14
- Между Украиной и Польшей будет забор : Informator.media 14:06
- Польша отгородится от Украины стеной: Дуда подписал закон и назвал причину : Karachun.com.ua 13:51
- Польша решила отгородиться забором от "украинских свиней" : Вести.ua 13:46
- В Екатеринбурге эвакуированные из-за взрыва газа люди вернулись домой : Российская газета 13:46
- Польша построит забор на границе с Украиной: названа причина : Апостроф 13:45
- Польша намерена выстроить стену на границе с Украиной : UA.news 13:44
- Президент Польши дал добро на забор на границе с Украиной : РИА Новости Украина 13:37
- Польша установит забор на границе с Украиной : Восточный фарватер 13:35
- Польша строит стену на границе с Украиной и Белоруссю : Elise Journal 13:32
- "Пытают, бьют током, душат..." - освобожденная из плена боевиков журналистка рассказала о методах "ЛНР" : Dialog.ua 13:32
- Польша отгородится стеной от Украины и Беларуси : Noocrat 13:21
- Польские власти построят стену на границе с Украиной из-за чумы свиней : Noocrat 13:21
- Российские компании разрабатывают высокоточный парашют для ВДВ : Спутник 13:16
- Президент Польши одобрил строительство забора на границе с Украиной : Begemot.media 13:16
- Дуда одобрил строительство забора на границе с Украиной : KharkivToday 13:04
- Дуда одобрил строительство забора на границе с Украиной : УРА-Информ 13:00
- Дуда одобрил строительство забора на границе с Украиной : LikeNews 12:58
- Польша построит на границе с Украинским государством и республикой Беларусь забор из-за АЧС : ТелеБудка 12:52
- Боятся чумы: Польша отгородится от украинцев прочной стеной : Znaj.ua 12:47
- Дуда одобрил забор на границе с Украиной : Новости Краматорска 12:44
- Польша построит заграждение на границе с Украиной и Беларусью : Винница Реал 12:35
- Дуда одобрил забор на границе с Украиной : ГолосUA 12:35
- Польша отгородится стеной от Украины и Беларуси : Gazeta.ua 12:35
- Дуда поддержал строительство забора на границе с Украиной : ДонПресс 12:28
- Президент Польши одобрил строительство стены на границе с Украиной и Беларусью из-за африканской чумы свиней : Газета День 12:27
- Дуда дал "добро" на забор между Украиной и Польшей : Петр и Мазепа 12:25
- Польша построит забор на границе с Украиной : Вибори в Україні та світі 12:17
- На границе Беларуси и Украины появится забор : Новости N 12:15
- Польша построит на границе с Украиной "стену" против свиней : UA1.com.ua 12:14
- В Польше затведили закон о строительстве стены на границе с Украиной : ТСН.ua 12:14
- Дуда одобрил забор на границе с Украиной : Arena.press 12:12
- Дуда одобрил строительство забора на границе с Украиной : "Наша газета" (Луганск) 12:09
- Дуда одобрил забор на границе с Украиной : Вечерние Вести 12:09
- Польша соорудит стену на границе с Украиной : Інформатор.news 12:06
- Дуда одобрил строительство забора на границе с Украиной и Беларусью : Sharij.net 11:43
- Польша построит забор на границе с Украиной : ОстроВ 11:40
- Польша соорудит стену на границе с Украиной : Обозреватель 11:40
- В ЕС через забор: Украину спрячут за гигантской стеной : Politeka 11:40
- Польша отгородится от Украины стеной: Дуда подписал закон и назвал причину : NewsOne 11:39
- Дуда одобрил забор на границе с Украиной : Bigmir)net Новости 11:39
- Снимок украинца из Донбасса попал в рейтинг лучших фото Guardian : NewsOboz 11:39
- Польша на границе с Украиной построит стену : Bigmir)net Новости 11:39
- The Ring назвал Ломаченко лучшим боксером года : Главное 11:35
- Президент Польши одобрил постройку забора на границе с Украиной : Realist.online 11:35
- Польские власти построят стену на границе с Украиной из-за чумы свиней : Главред 11:35
- Президент Польши одобрил строительство стены на границе с Украиной и Беларусью : Еспресо TV 11:34
- Президент Польши одобрил строительство "стены" на границе с Украиной : Комментарии.UA 11:32
- ФОТОРЕПОРТАЖ: Заснеженный Чикаго : БЕЛТА 11:31
- Дуда одобрил строительство забора на границе с Украиной : Экономика.com.ua 11:31