Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В праздничные дни на улицах будет дежурить 7 тысяч спасателей (30)

UA.news 2017.12.30 12:44
На период новогодних праздников около 7 тыс. спасателей переходят на усиленный режим несения службы. Также на улицах страны будет дежурить 2 тысячи единиц спецтехники и самолет ГСЧС. "На период празднования новогодних праздников подразделения ГСЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера", - заявил глава ГСЧС Николай Чечеткин.
ПРАЗДНИК, СПАСАТЕЛЬ, ОБЪЕКТ, НЕСЕНИЕ, МОНИТОРИНГ, РЕЖИМ, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2017
© InfoStream, 2017