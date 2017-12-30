В праздничные дни на улицах будет дежурить 7 тысяч спасателей (30)

UA.news 2017.12.30 12:44

На период новогодних праздников около 7 тыс. спасателей переходят на усиленный режим несения службы. Также на улицах страны будет дежурить 2 тысячи единиц спецтехники и самолет ГСЧС. "На период празднования новогодних праздников подразделения ГСЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера", - заявил глава ГСЧС Николай Чечеткин.