Президент подписал Госбюджет-2018 (43)

КиевПравда 2017.12.30 14:07

Сегодня в 13:46 Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. Президент Петр Порошенко подписал закон о Государственном бюджете Украины на 2018 год, передает КиевПравда со ссылкой на УНН. " "Президент Петр Порошенко подписал закон Украины No2246-VIII "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", принятый Верховной Радой 7 декабря", - говорится в сообщении. Доходы государственного бюджета на 2018 год определены в сумме 917,9 млрд