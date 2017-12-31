Между нами тает лед: прогноз погоды в Харькове в новогоднюю ночь (1)

MyKharkov.info 2017.12.30 13:14

Поделиться Твитнуть Температура воздуха в декабре 2017 года бьет все рекорды. Столбики термометров порою поднимались до +8, что естественно не прибавляло новогоднего настроения. Судя по прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в ночь с 31 декабря на 1 января мы не увидим снега, а наши щеки не порозовеют от мороза. Синоптики обещают, что завтра, 31 декабря, днем столбики термометров покажут +4.