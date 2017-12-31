Между нами тает лед: прогноз погоды в Харькове в новогоднюю ночь (1)

MyKharkov.info 2017.12.30 13:14
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Температура воздуха в декабре 2017 года бьет все рекорды. Столбики
термометров порою поднимались до +8, что естественно не прибавляло
новогоднего настроения.
Судя по прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в ночь с 31
декабря на 1 января мы не увидим снега, а наши щеки не порозовеют от мороза.
Синоптики обещают, что завтра, 31 декабря, днем столбики термометров
покажут +4.
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