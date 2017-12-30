Александр Бубнов: Мы конкурентоспособны только в Лиге Европы (8)

Советский спорт 2017.12.30 20:46

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что российские клубы еще не доросли до больших свержений в Лиге чемпионов. "Четыре клуба в евровесне - это очень приятный факт, который, впрочем, подтверждает, что мы конкурентоспособны только в Лиге Европы.