Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Александр Бубнов: Мы конкурентоспособны только в Лиге Европы (8)

Советский спорт 2017.12.30 20:46
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что российские клубы еще не доросли до больших свержений в Лиге чемпионов. "Четыре клуба в евровесне - это очень приятный факт, который, впрочем, подтверждает, что мы конкурентоспособны только в Лиге Европы.
ГРАНАТОМЕТ, ПУЛЕМЕТ, МИНОМЕТ, ОБСТРЕЛ, КАМЕНКА, ПЕРЕМИРИЕ, Украина, Луганск, Донецк, Россия
2017.12.31 (8)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2017
© InfoStream, 2017