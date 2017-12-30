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Травмы кожи головы и отсутствие зубов: Геращенко рассказала о пытках над заложниками боевиков

Травмы кожи головы и отсутствие зубов: Геращенко рассказала о пытках над заложниками боевиков (13)

ТСН.ua 2017.12.30 02:44
Освобожденые 27 декабря из плена боевиков на Донбассе украинские заложники имеют следы пыток. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко, пишет "Радио Свобода". 24 бывшие заложники лечатся в военном госпитале в Киеве, еще 41 - в больнице Государственного управления делами. "Освобожденные лица имеют многочисленные очевидные последствия пыток:
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2017.12.31 (13)

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