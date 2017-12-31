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Фокус: Украина

Неподалеку от Афин произошло землетрясение магнитудой 4,9 (27)

Новое Время 2017.12.31 11:10
Фото: Flickr/ Matt Katzenberger О возможных жертвах и разрушениях пока не сообщается Неподалеку от Афин (Греция) утром в воскресенье, 31 декабря, произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом свидетельствуют данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра (ESMC). Подземные толчки были зафиксированы в 6:02 утра, а очаг подземных толчков находился на глубине 5 км. По данным, ESMC землетрясение произошло в 81 км от Афин.
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