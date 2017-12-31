Трамп: Коалиция отвоевала почти 100% территорий боевиков в Ираке и Сирии (27)

Телеграф.com.ua 2017.12.31 08:13

Новости мира: Западная коалиция во главе с США отвоевала у боевиков ИГИЛ в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию. Западная коалиция отвоевала у боевиков террористической группировки ИГИЛ в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию, заявил президент США Дональд Трамп в ходе еженедельного обращения к гражданам страны, передает 112.ua "Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГИЛ.