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Трамп: Коалиция отвоевала почти 100% территорий боевиков в Ираке и Сирии (27)

Телеграф.com.ua 2017.12.31 08:13
Новости мира: Западная коалиция во главе с США отвоевала у боевиков ИГИЛ в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию. Западная коалиция отвоевала у боевиков террористической группировки ИГИЛ в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию, заявил президент США Дональд Трамп в ходе еженедельного обращения к гражданам страны, передает 112.ua "Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГИЛ.
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