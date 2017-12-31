Экс-президента Египта засудили на три года лишения свободы (11)

НикВести 2017.12.31 00:14

Суд в Каире приговорил к трем годам лишения свободы бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси, а также еще 19 человек, среди которых бывшие депутаты, журналисты и участники запрещенного в стране движения "Братья- мусульмане". Их всех признали виновными в оскорблении суда, передает DW. Согласно приговору Мухаммед Мурси должен выплатить по одному миллиону египетских фунтов (около 46 тысяч евро) судье, которого он ранее обвинил в