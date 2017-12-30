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Захвативший отделение почты в Харькове отпустил женщин и детей, мужчины остаются в заложниках

Захвативший отделение почты в Харькове отпустил женщин и детей, мужчины остаются в заложниках (51)

Главред 2017.12.30 19:05
Мужчина, захвативший заложников в почтовом отделении в Харькове, идет на контакт с переговорщиками. В Харькове из захваченного отделения почты отпустили женщин и детей Скриншот Из здания почты в Харькове вывели женщин и детей, мужчины остаются в заложниках. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. "Только что глава СБУ доложил президенту об освобождении трех заложников в
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2017.12.31 (51)

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