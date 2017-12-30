Захвативший отделение почты в Харькове отпустил женщин и детей, мужчины остаются в заложниках (51)

Главред 2017.12.30 19:05

Мужчина, захвативший заложников в почтовом отделении в Харькове, идет на контакт с переговорщиками. В Харькове из захваченного отделения почты отпустили женщин и детей Скриншот Из здания почты в Харькове вывели женщин и детей, мужчины остаются в заложниках. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. "Только что глава СБУ доложил президенту об освобождении трех заложников в