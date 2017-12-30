Захвативший отделение почты в Харькове отпустил женщин и детей, мужчины остаются в заложниках (51)

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- Мужчина, захвативший харьковское здание Укрпочты, не выдвигал конкретных требований : Новое Время 02:40
- Захват почты в Харькове: заложница помогла обезвредить злоумышленника : Подробности.ua 02:40
- Розбивав кригу голими руками: мережу вразило відео диво-порятунку жінки, що тоне : Обозреватель 02:40
- "Нуждается в помощи психиатров": в полиции рассказали о мужчине, который захватил заложников в Харькове : Глобус Одессы 02:20
- Обезвредить захватившего почту в Харькове помогла его заложница : Vector News 02:16
- В полиции рассказали подробности освобождения харьковских заложников : Vector News 02:16
- Террорист, захвативший заложников в Харькове, был ранее судим : Новости N 02:15
- Бойцы КОРД взяли штурмом отделение "Укрпочты" в Харькове, заложников освободили : Зеркало недели. Украина 02:14
- Обезвредить захватчика почты в Харькове помогла его заложница : НикВести 02:14
- Бойчишин: В юношеской команде есть перспективные ребята : Zakarpatie.com.ua 02:11
- Стали известны подробности освобождения заложников в Харькове : РБК-Україна 02:11
- В МВД Украины поделились подробностями о захвате заложников в Харькове : Kordon.com.ua 01:54
- В Харькове освобождены захваченные заложники : Технополис 01:53
- Захват Укрпочты: все заложники освобождены : Известия в Украине 01:49
- Заложников в отделении "Укрпочты" освободили, подозреваемый задержан : СНІП 01:45
- Полиция сообщила, за что был ранее судим "харьковский террорист" : РИА Новости Украина 01:37
- Полиция: харьковский захватчик, вероятно, нуждается в помощи психиатров : Realist.online 01:35
- Знакомый захватившего отделение "Укрпошти" в Харькове: Я недавно его встретил. Говорит: мне нужно в тюрьму. Буквально три дня прошло - и захватилась почта : Гордон 01:35
- В полиции рассказали подробности освобождения заложников в Харькове : #Буквы 01:19
- Освобождение заложников в Харькове. Фоторепортаж : Накипело.ua 01:16
- Пауло Дибала: "Отличное завершение года с двумя голами и победой" : Спутник 01:16
- "Нуждается в помощи психиатров": в полиции рассказали о мужчине, который захватил заложников в Харькове : Вести.ua 01:16
- В полиции рассказали о помощи, которую заложники оказали спецназу в Харькове : УкропNews.com 01:15
- Полиция рассказала подробности операции в Харькове : ЗА Київ 01:12
- Захватчик Укрпочты в Харькове - ранее судимый : Bigmir)net Новости 01:09
- Захват заложников в Харькове: к переговорам привлечен отец злоумышленника : Media House 01:07
- Захват заложников в Харькове: полиция открыла уголовное производство : Media House 01:07
- Захватчик Укрпочты в Харькове ранее судимый : Корреспондент.net 01:01
- Захватчик "Укрпочты" вел антиобщественный образ жизни : МИР 00:45
- Захват "Укрпочты" в Харькове: террориста обследуют на адекватность : Телеграф.com.ua 00:43
- Полиция рассказала подробности операции в Харькове : Гуру.ua 00:42
- Полиция рассказала подробности операции в Харькове : Сегодня.ua 00:42
- В прокуратуре сообщили детали освобождения заложников в харьковском отделении Укрпочты : Новое Время 00:40
- Россиянам рекомендуют из-за протестов не посещать массовые мероприятия в Иране : REN-TV 00:36
- Захват заложников в Харькове: личность нападавшего установили, его обследуют на адекватность : IPress.ua 00:36
- Мужчина, захвативший заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, не выдвигал внятных требований : Интерфакс-Україна 00:36
- В полиции рассказали о помощи, которую заложники оказали спецназу в Харькове (видео) : УНИАН 00:32
- В полиции рассказали подробности о личности преступника захватившего заложников в Харькове : InfoResist.org 00:31
- В Харькове неизвестный захватил "Укрпочту" с заложниками (видео) : Багнет 00:31
- Директора Миколаївського аеропорту заарештували за хабар губернатору : Vector News 00:17
- Харьков: У задержанного - проблемы с законом, нуждается в помощи психиатров : Vector News 00:17
- Задержание заложников в Харькове: нападавший - ранее судимый харьковчанин : Vector News 00:16
- В полиции рассказали о помощи и мужественности заложников в Харькове : ТСН.ua 00:14
- Задержание заложников в Харькове: нападавший - ранее судимый харьковчанин : Arena.press 00:12
- Полиция: Заложников в Харькове захватил бывший заключенный : "Наша газета" (Луганск) 00:09
- Тайны игристого. Настоящее шампанское должно стоить дорого? : Аргументы и Факты 00:09
- "Вова, давай прекратим это безобразие". Подробности спецоперации в Харькове : МедиаПорт 00:08
- В полиции рассказали о преступнике, захватившем отделение "Укрпочты" в Харькове : Главред 00:05
- Глава Нацполиции в Харьковской области заявил, что захвативший заложников в здании "Укрпошти" на месте употреблял алкоголь : Гордон 00:05
- Харьковчанина, захватившего отделение "Укрпочты", проверяют на адекватность : DsNews 00:03
- Захват Укрпочты: пять заложников освобождены : Вести-UA 00:03
- "Горжусь такими офицерами", - Князев рассказал о героическом поступке луганского полицейского при освобождении заложников в Харькове : Dialog.ua 00:02
- Захват почты в Харькове: в полиции рассказали детали о задержанном : Data.ua 00:02
- Захват заложников в Харькове: полиция обезвредила преступника : 057.ua Харьков 00:01
- Захват почты в Харькове: в полиции рассказали детали о задержанном : Телеканал новин "24" 00:00
- Захват заложников в Харькове: в деле не обойдется без психиатра : Апостроф 00:00