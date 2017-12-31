Польское гражданство за год получили 56 украинцев (37)

2017.12.31 (37)2017.12.30 (8) →
- Польское гражданство за год получили 56 украинцев : Вечерние Вести 15:09
- Польское гражданство за год получили 56 украинцев : Николаевские Известия 14:50
- Власти Польши предоставили статус беженцев 56 украинцам : MIGnews.com.ua 14:38
- За год гражданство Польши получили 56 украинцев : ReplyUA.net 14:36
- Стало известно, сколько украинцев получили статус беженца в Польше за этот год : Realist.online 14:35
- Польское гражданство за год получили 56 украинцев : Arena.press 14:14
- Польша в 2017 предоставила статус беженца 56 гражданам Украины и в 1,5 раза увеличила число трудовых виз : Times.dn.ua 13:53
- Польша в 2017 предоставила статус беженца 56 гражданам Украины и в 1,5 раза увеличила число трудовых виз : Вибори в Україні та світі 13:46
- В 2017 году статус беженца в Польше получили 56 украинцев : РБК-Україна 13:41
- Польское гражданство за год получили 56 украинцев : Bigmir)net Новости 13:39
- Украина ответила Польше: за почти год статус беженца получили 56 украинцев : Vector News 13:17
- Любовь не прожила и года: политический роман Трампа и Путина-2017 по месяцам : Радио Азаттык Казахстан 13:14
- Число украинских беженцев в Польше возросло почти вдвое : Народный Корреспондент 13:14
- Актер сериала "Бедная Настя" умер в Москве : Mr7.ru 13:06
- За два года в Польше статус беженца получили 88 украинцев : 7 днів Ужгородськi 13:06
- Польское гражданство за год получили 56 украинцев : Корреспондент.net 13:01
- Выяснилось, сколько украинцев получили статус беженца в Польше : Слово і Діло 12:44
- Польша в 2017 предоставила статус беженца 56 гражданам Украины и в 1,5 раза увеличила число трудовых виз : ОстроВ 12:10
- За 10 месяцев 2017 года статус беженца в Польше получили 56 украинцев - посольство : Гордон 12:05
- Стало известно, сколько украинцев получили статус беженцев в Польше : Hronika.info 11:43
- Стало известно, сколько украинцев попросили международной защиты у Польши : Восточный фарватер 11:35
- В Харькове мужчина захватил заложников на почте : Радио-Минск 11:33
- Украина ответила Польше: за почти год статус беженца получили 56 украинцев : УП Європейська правда 11:33
- Названо количество украинцев, получивших за год статус беженца в Польше : Вести.ua 11:16
- Число украинских беженцев в Польше возросло почти вдвое : Новости N 11:15
- Известно, сколько украинцев получили статус беженцев в Польше : Arena.press 11:12
- За год статус беженца в Польше получили 56 украинцев : Телеграф.com.ua 10:43
- Известно, сколько украинцев получили статус беженцев в Польше : Сегодня.ua 10:42
- За год 56 украинцев получили статус беженца в Польше : Интерфакс-Україна 10:36
- За год статус беженца в Польше получили 56 украинцев : Еспресо TV 10:34
- За год статус беженца в Польше получили 56 украинцев : Noocrat 10:21
- Что изменится с 1 января для белорусов с недвижимостью : Хартыя-97 10:21
- Польша предоставила статус беженцев 56 украинцам : Vector News 10:16
- Польша предоставила статус беженцев 56 украинцам : "Наша газета" (Луганск) 10:08
- Польша предоставила статус беженцев 56 украинцам : ЛІГАБізнесІнформ 10:07
- Поздравление главы Твери Алексея Огонькова с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым : Афанасий-биржа 10:07
- Стало известно сколько украинцев в 2017 получили статус беженца в Польше : Gazeta.ua 10:05
- Число украинских беженцев в Польше возросло почти вдвое : РИА Новости Украина 09:38
- 2018 год может стать для Беларуси жестким и бескомпромиссным, прогнозирует астролог : БелаПАН 08:16
- За год статус беженца в Польше получили 56 украинцев : Vector News 08:16
- За год Польша предоставила статус беженца 56 украинцам : UAinfo 05:14
- За год Польша предоставила статус беженца 56 украинцам : УкропNews.com 02:15
- Пристрасті, як у Верховній Раді. Як пройшли загальні збори в ОСББ "Колорит"? : Звягель-Информ 02:15
- За год Польша предоставила статус беженца 56 украинцам : Зеркало недели. Украина 01:47