Посадили и увезли: в Москве задержали украинскую поэтессу (35)

Politeka 2017.12.31 05:10

04:40 31 Декабря 2017 В Москве задержали украинскую поэтессу Евгению Бильченко Об этом сообщила российский фотожурналист и волонтер Виктория Ивлева. "Только что в клубе ICON на Болотной набережной казаками была сорвана дружеская встреча с Женей Бильченко, замечательным украинским поэтом. Казаки, как обычно, вели себя настолько агрессивно - ну а че, их же страна- то, им порядки и наводить - что пришлось вызывать полицию.