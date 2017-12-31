Посадили и увезли: в Москве задержали украинскую поэтессу (35)

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- "Посадили Женю в машину и увезли": задержали известную украинскую писательницу, подробности поражают : УСБН Івано-Франківськ 12:16
- "Посадили Женю в машину и увезли": задержали известную украинскую писательницу, подробности поражают : УСБН Житомир 12:16
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- "Посадили Женю в машину и увезли": задержали известную украинскую писательницу, подробности поражают : УСБН Запоріжжя 12:13
- В Москве задержали украинскую писательницу : Антикор.com.ua 12:10
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- В Москве задержана известная украинская поэтесса : Hronika.info 11:43
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- В Москве задержали украинскую писательницу : Телеканал новин "24" 10:30
- "Казаки" сорвали дружескую встречу. Волонтер рассказала о задержании в Москве украинской поэтессы : Главред 10:05
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- В Москве задержали украинскую писательницу : Українські національні новини 09:17
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- Посадили и увезли: в Москве задержали украинскую поэтессу : Новини онлайн 24 05:39
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- В Москве задержали украинскую поэтессу : Arena.press 03:12
- В Москве задержали украинскую поэтессу : Сегодня.ua 02:42
- В Москве задержали украинскую писательницу : Bigmir)net Новости 02:09
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