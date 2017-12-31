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Фокус: Украина

Посадили и увезли: в Москве задержали украинскую поэтессу (35)

Politeka 2017.12.31 05:10
04:40 31 Декабря 2017 В Москве задержали украинскую поэтессу Евгению Бильченко Об этом сообщила российский фотожурналист и волонтер Виктория Ивлева. "Только что в клубе ICON на Болотной набережной казаками была сорвана дружеская встреча с Женей Бильченко, замечательным украинским поэтом. Казаки, как обычно, вели себя настолько агрессивно - ну а че, их же страна- то, им порядки и наводить - что пришлось вызывать полицию.
ИВЛЕВ, ПОЭТЕССА, ВОЛОНТЕР, ЖЕНЯ, МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ, Ивлев, Бильченко, Россия, Украина, Москва
2017.12.31 (35)

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