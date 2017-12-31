Порошенко продлил мораторий на продажу земли (18)

2017.12.31 (18)2017.12.30 (38) →
- Мировой рынок: Россия профинансирует больше половины контракта на поставку С-400 для Турции : Машиностроение Украины и мира 02:12
- Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель : Arena.press 02:12
- Новый год 2018 в Москве встретят с дождем и плюсовой температурой : Пронедра.ру 01:39
- Порошенко подписал изменения в Земельный кодекс : NewsOboz 01:39
- Порошенко подписал изменения в Земельный кодекс : Novosti.UA 01:21
- Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земли : #Буквы 01:19
- Полиция освободила заложников в Харькове : Народная газета 01:19
- В канун Нового Года президент продлил земельный мораторий : УСБН Житомир 01:16
- В канун Нового Года президент продлил земельный мораторий : УСБН Вінниця 01:16
- В канун Нового Года президент продлил земельный мораторий : УСБН Івано-Франківськ 01:16
- В канун Нового Года президент продлил земельный мораторий : УСБН Запоріжжя 01:13
- Порошенко подписал мораторий на продажу земли : ЗА Київ 01:11
- Порошенко подписал изменения в Земельный кодекс : Media House 01:07
- Порошенко не против запрета на продажу земли : Главновости 00:40
- Порошенко продлил мораторий на продажу земель с/х назначения : InfoResist.org 00:30
- Порошенко продлил мораторий на продажу земли : Газета День 00:27
- Порошенко одобрил продление на 1 год моратория на продажу сельхозземель : Center of Real Estate 00:22
- Порошенко продлил мораторий на продажу земель с/х назначения : Vector News 00:17
- В канун Нового Года президент продлил земельный мораторий : Новини онлайн 24 00:09
- Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель : Маю право 00:01
- Порошенко продлил мораторий на продажу или отчуждение земель сельхозназначения : Times.dn.ua 23:53