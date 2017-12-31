Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Порошенко продлил мораторий на продажу земли (18)

Антикор.com.ua 2017.12.30 23:10
Порошенко продлил мораторий на продажу земли Президент Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Земельный кодекс, принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года. Документ продлевает на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, сообщила пресс-служба президента. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Отметим, что продавать землю от Украины требует МВФ - это условие для
МОРАТОРИЙ, ПОРОШЕНКО, ОТЧУЖДЕНИЕ, ЗЕМЛЯ, КОДЕКС, ПРОДАЖА, Порошенко, Украина
2017.12.31 (18)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2017
© InfoStream, 2017