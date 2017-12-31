Порошенко подписал изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы (29)

Факты и комментарии 2017.12.31 10:34

Президент Петр Порошенко подписал законы о внесении изменений в Бюджетный кодекс и в Налоговый кодекс. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" (No. 2233- VIII) и закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" (No. 2245-VIII) входят в