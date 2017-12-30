Яценюк и жена Авакова передали свои доли телеканала "Еспресо" предприятию сына нардепа Жеваго (13)

Гордон 2017.12.30 23:05

Экс-глава украинского правительства Арсений Яценюк и жена министра внутренних дел Арсена Авакова передали свои доли в собственности канала "Еспресо" компании из США с украинским бенефициаром Иваном Жеваго. В августе 2017 года стало известно, что совладельцами "Еспресо" стали Яценюк и жена Авакова Фото: Арсеній Яценюк / Facebook Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк и супруга министра внутренних