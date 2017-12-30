Яценюк и жена Авакова передали свои доли телеканала "Еспресо" предприятию сына нардепа Жеваго (13)

2017.12.31 (13)2017.12.30 (15) →
- У телеканала "Эспресо" сменились владельцы: Яценюк и жена Авакова передали свою долю сыну нардепа Живаго : Глобус Одессы 02:20
- У телеканала "Эспресо" сменились владельцы: Яценюк и жена Авакова передали свою долю сыну нардепа Живаго : Вести.ua 01:45
- Яценюк и жена Авакова отдали свои доли "Эспрессо" сыну Жеваго : Noocrat 01:21
- Яценюк и жена Аваковa больше не владеют долями телеканала "Эспрессо" : МИР 00:45
- Доли Яценюка и Авакова в Эспрессо перешли сыну депутата Жеваго : Главновости 00:40
- Сын украинского олигарха стал совладельцем известного телеканала : Обозреватель 00:40
- Яценюк и жена Авакова передали свои доли канала Еспресо : Bigmir)net Новости 00:39
- Яценюк и жена Авакова передали свои доли телеканала "Еспресо" предприятию сына нардепа Жеваго : PRportal 00:32
- Яценюк и жена Авакова отдали свои доли "Эспрессо" сыну Жеваго : Vector News 00:17
- Яценюк, Авакова и Княжицкая отдали канал "Эспрессо" сыну Жеваго : RUpor.info 00:12
- Яценюк и супруга Авакова передали свои доли телеканала "Еспресо" : Arena.press 00:12
- Яценюк и супруга Авакова передали свои доли телеканала "Еспресо" : 112.ua 00:02
- Яценюк и жена Авакова передали свои доли канала Еспресо : Корреспондент.net 00:01