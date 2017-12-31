В Москве, у Красной площади мужчина открыл стрельбу - есть раненые (24)

2017.12.31 (24)2017.12.30 (15) →
- В Москве возле Красной площади неизвестный открыл стрельбу по людям : Телеграф.com.ua 02:43
- В Москве возле Красной площади неизвестный подстрелил двух человек : #Буквы 02:19
- Во Владивостоке отменены 22 рейса междугородних автобусов : Новости Владивостока VL.ru 02:18
- В результате стрельбы возле Красной площади в Москве ранены два человека : УкропNews.com 02:15
- Стали известны детали стрельбы возле Красной площади в Москве : Arena.press 02:12
- Вблизи Кремля неизвестный открыл стрельбу : Новое Время 02:10
- Стали известны детали стрельбы возле Красной площади в Москве : 112.ua 02:02
- Неизвестный открыл стрельбу возле Красной площади в Москве : Апостроф 02:00
- В результате стрельбы возле Красной площади в Москве ранены два человека : УНИАН 01:32
- В Москве рядом с Красной площадью произошла стрельба : ДонПресс 01:28
- В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу по людям : УСБН Івано-Франківськ 01:16
- В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу по людям : УСБН Житомир 01:16
- В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу по людям : УСБН Вінниця 01:16
- В Москве, у Красной площади мужчина открыл стрельбу - есть раненые : НикВести 01:14
- В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу по людям : УСБН Запоріжжя 01:13
- В Москве неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие : Media House 01:07
- В Москве неизвестный открыл стрельбу возле Красной площади : Гуру.ua 00:42
- Девять семей остаются без жилья после аварии на трубопроводе (+видео) : Газета.uz 00:41
- Возле Красной площади в Москве ранили двух человек : Винница Реал 00:35
- Как штурмовали харьковского террориста. Полная реконструкция от полиции. Фото : Страна.ua 00:16
- В Москве неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие : Vector News 00:16
- В Москве неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие : Arena.press 00:12
- В Москве неизвестный открыл стрельбу возле Красной площади : Arena.press 00:12
- В Москве неизвестный открыл стрельбу возле Красной площади : Сегодня.ua 00:12
- В Москве возле Красной площади открыли стрельбу : Arena.press 00:12
- В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу по людям : Антикор.com.ua 00:11
- На Красной площади в Москве мужчина открыл стрельбу : Весь Харьков 00:09