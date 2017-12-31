В Москве, у Красной площади мужчина открыл стрельбу - есть раненые (24)

НикВести 2017.12.31 01:14

Неизвестный открыл стрельбу на Никольской улице в 300 метрах от Красной площади, несколько человек пострадало. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД. Сообщается, что конфликт произошел между двумя мужчинами, в ходе которого один из них начал стрелять. - Около 22:32 поступило сообщение о конфликте по адресу: Никольская улица, 15, строение 1. По предварительным данным между гражданами произошел