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Из Бердянска можно отправится в Эмираты без визы

Из Бердянска можно отправится в Эмираты без визы (100)

06153.com.ua 2017.12.31 14:01
12:46, 31 декабря Общество С сегодняшнего дня - 31 декабря, вступил в силу договор о безвизовом режиме между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами. О вступлении в силу Меморандума о взаимопонимании между Кабмином Украины и правительством ОАЭ о взаимной отмене визовых требований, сообщили в ZN,UA. Согласно документу, граждане Украины- имеющие дипломатические и служебные биометрические паспорта, срок действия которых составляет не менее шести
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