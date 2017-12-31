В Одессе грабители забрали зарплату фельдшера скорой и убили его (39)

УкропNews.com 2017.12.31 13:45

. В Одессе задержаны трое мужчин, убивших фельдшера скорой помощи. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло вечером 30 декабря в Суворовском районе города. По словам начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, правоохранители оперативно задержаны троих подозреваемых, зарезавших 35- летнего мужчину. Головин отметил, что нападение было совершено на улице, от полученных травм