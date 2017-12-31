Канада готова работать над "дорожной картой" безвиза для Украины, - глава Конгресса украинцев (44)

Антикор.com.ua 2017.12.31 13:11

Канада готова работать над "дорожной картой" безвиза для Украины, - глава Конгресса украинцев Правительство Канады готово к обсуждению дорожной карты, что позволит Украине со временем приобрести безвизовый режим. Об этом рассказал президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод в интервью "Укринформу". "Министр иммиграции Ахмед Хусен заверил нас, что готов разработать "дорожную карту" безвиза.