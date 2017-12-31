В Чернигове украли бюст Александра Пушкина (35)

Вибори в Україні та світі 2017.12.31 13:16

В Чернигове неизвестные украли бюст российского писателя Александра Пушкина. Как сообщает местное издание ЧЕline, бюста Пушкина не оказалось на месте утром в воскресенье, 31 декабря. На месте инцидента работают правоохранители. Cмотрите фотогалерею: В Чернигове украли бюст Александра Пушкина Бюст был установлен в сентябре 1900 года в древней части города к столетию со дня рождения писателя.