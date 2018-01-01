Первый день биометрики: отпечатки пальцев взяли у двух тысяч иностранцев (80)

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- В "Борисполе" гражданин Нигерии пытался пробежать мимо пограничников : Times.dn.ua 15:53
- В новом году боремся с русскими шпионами и беженцами-нелегалами : Стрела.zp.ua 15:48
- На границе Украины начали снимать отпечатки пальцев у иностранцев : Власти.нет 15:46
- Стало известно сколько россиян прошли новую процедуру биометрического контроля на украинской границе : Грушевського 5 15:42
- С начала суток около 500 россиян прошли биометрический контроль - ГПСУ : ГолосUA 15:35
- Слободян: При въезде в Украину биоконтроль прошли 2000 иностранцев : ДонПресс 15:28
- Биометрический контроль при въезде в Украину прошли уже более 2 тыс. иностранцев, - ГПСУ : УСБН Вінниця 15:16
- Украина ввела биометрический контроль для иностранных граждан : УСБН Вінниця 15:16
- В ГПС рассказали, сколько иностранцев заехало в Украину после введения биометрики : Вести.ua 15:16
- Биометрический контроль при въезде в Украину прошли уже более 2 тыс. иностранцев, - ГПСУ : УСБН Житомир 15:16
- На Новый год пограничники не впустили в Украину десятки людей : УСБН Івано-Франківськ 15:16
- Биометрический контроль при въезде в Украину прошли уже более 2 тыс. иностранцев, - ГПСУ : УСБН Івано-Франківськ 15:16
- Украина ввела биометрический контроль для иностранных граждан : УСБН Житомир 15:16
- Украина ввела биометрический контроль для иностранных граждан : УСБН Запоріжжя 15:14
- Биометрический контроль при въезде в Украину прошли уже более 2 тыс. иностранцев, - ГПСУ : УСБН Запоріжжя 15:13
- Порошенко: Молимся о мире на Земле : Bigmir)net Новости 15:09
- На границе Украины начали снимать отпечатки пальцев у иностранцев : Весь Харьков 15:09
- 500 россиян уже биометрически проверили на границе : Украина Сегодня 14:57
- В "Борисполе" гражданин Нигерии пытался пробежать мимо пограничников : Вибори в Україні та світі 14:46
- Украина ввела биометрический контроль для граждан 71 страны : Слово і Діло 14:45
- На границе Украины начали снимать отпечатки пальцев у иностранцев : АТН 14:31
- Пограничники рассказали, как россияне будут проходить биометрический контроль при въезде в Украину : Апостроф. Экономика 14:31
- Биометрический контроль на границе: оформили уже 500 россиян : Экономика.com.ua 14:31
- Биоконтроль на границе прошли уже 2000 иностранцев : Вибори в Україні та світі 14:17
- Теперь только по биометрии: вступили в силу новые правила въезда в Украину для россиян : Begemot.media 14:16
- П'ять небанальних новорічних фільмів, які подарують вам святковий настрій : Ukr.Media 14:16
- Сегодня в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных россиян : Зеркало недели. Украина 14:14
- Первый день биометрики: отпечатки пальцев взяли у двух тысяч иностранцев : Аргументы и Факты Украина 14:08
- Биометрический контроль при въезде в Украину уже прошли более 500 россиян : Комментарии.UA 14:02
- За 8 часов нового года отпечатки пальцев на границе сдали 500 россиян : Комсомольская Правда в Украине 14:01
- Биометрический контроль на границе: сотни россиян въехали в Украину по новым правилам : Hronika.info 13:43
- Две тысячи иностранцев сдали отпечатки пальцев украинским пограничникам : RUpor.info 13:42
- В Гомеле спасатели дважды за новогоднюю ночь выезжали на загорание общественных елок : СБ-Беларусь Сегодня 13:42
- В "Борисполе" гражданин Нигерии пытался пробежать мимо пограничников : ОстроВ 13:40
- Погранслужба взяла отпечатки уже у 2 тыс. иностранцев : Realist.online 13:35
- На границе начала работать система фиксации биометрических данных (видео) : Восточный фарватер 13:35
- Отпечатки сдали уже 500 россиян: в Украине начал действовать биометрический контроль : Elise Journal 13:32
- Первые полтысячи россиян сдали отпечатки пальцев, чтобы попасть в Украину : 2000.ua 13:30
- Сегодня вступили в силу новые правила въезда в Украину для россиян : Passage.com.ua 13:29
- Сегодня вступили в силу новые правила въезда в Украину для россиян : Novosti.UA 13:22
- Начал действовать биометрический контроль на границе: отпечатки пальцев уже сдали 500 россиян : АСН.in.ua 13:13
- Биометрический контроль при въезде в Украину прошли уже более 2 тыс. иностранцев, - ГПСУ : Arena.press 13:12
- Биометрический контроль на границе: оформили уже 500 россиян : ЛІГАБізнесІнформ 13:07
- Белый дом одобряет: 10 человек погибли в ходе беспорядков в Иране : Пятый канал 13:05
- В Украине вводятся новые правила пересечения границы : Главред 13:05
- Пограничники Херсонского отряда готовы к биометрическому контролю : Kherson.in 12:52
- На границе Украины начали снимать отпечатки пальцев у иностранцев : Соцпортал 12:45
- На границе Украины начали снимать отпечатки пальцев у иностранцев : Грім-Інфо 12:42
- Биометрический контроль на границе: тысячи человек въехали в Украину по новым правилам : Гуру.ua 12:42
- Стало известно, сколько россиян воспользовались биометрическим контролем с Украиной : Обозреватель 12:40
- Новые правила въезда в Украину: что важно знать : Новини онлайн 24 12:39
- Биометрический контроль иностранцев: отпечатки сдали уже 500 россиян : Страна.ua 12:32
- В Украине введены новые правила для иностранцев, пересекающих границу : Дзержинский шахтер 12:31
- Новые правила въезда в Украину: что важно знать : Znaj.ua 12:17