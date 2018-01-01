Первый день биометрики: отпечатки пальцев взяли у двух тысяч иностранцев (80)

Аргументы и Факты Украина 2018.01.01 14:08

Сегодня - первый день работы биометрической системы пропуска на границе Украины. За первый день нового года контроль прошли более двух тысяч иностранцев. focus.ua Киев, 1 января - АиФ-Украина. Празднование Нового года на Софиевке превратилось в мусорную свалку По состоянию на 08:00 утра, 1 января, контроль на границе прошли более двух тысяч иностранцев, а в самой системе сбоев не было.