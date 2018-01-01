На фоне акций протеста в Иране заблокировали доступ к Instagram и Telegram (2)

Телеграф.com.ua 2017.12.31 17:13

Новости мира: В Иране заблокированы Instagram и Telegram. Власти Ирана заблокировали доступ к приложению Instagram и мессенджеру Telegram, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на иранское телевидение. По данным ТВ, такое решение было принято Высшим советом безопасности Ирана для поддержания общественного порядка и безопасности граждан. В ходе массовых акций протеста в Иране погибли два человекаЧитать полностью