На фоне акций протеста в Иране заблокировали доступ к Instagram и Telegram (2)

Телеграф.com.ua 2017.12.31 17:13
Новости мира: В Иране заблокированы Instagram и Telegram.
Власти Ирана заблокировали доступ к приложению Instagram и мессенджеру
Telegram, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со
ссылкой на иранское телевидение.
По данным ТВ, такое решение было принято Высшим советом безопасности Ирана
для поддержания общественного порядка и безопасности граждан.
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