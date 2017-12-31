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В Харькове вооруженный бандит захватил почтовое отделение - в заложниках женщины и дети

В Харькове вооруженный бандит захватил почтовое отделение - в заложниках женщины и дети (1)

ZpTown 2017.12.31 20:14
Мужчина со взрывчаткой забаррикадировался в почтовом отделении связи No 13 "Укрпочта" по улице Шевченко, 165 возле метро "Киевская", хотел ограбить заведение. Около 14:00 30 декабря в Харькове возле торгового центра "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". "Сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенной на улице Шевченко, вошел мужчина в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30
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2018.01.01 (1)

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