В Харькове вооруженный бандит захватил почтовое отделение - в заложниках женщины и дети (1)

ZpTown 2017.12.31 20:14
Мужчина со взрывчаткой забаррикадировался в почтовом отделении связи No 13
"Укрпочта" по улице Шевченко, 165 возле метро "Киевская", хотел ограбить
заведение.
Около 14:00 30 декабря в Харькове возле торгового центра "Рост" неизвестный
захватил отделение "Укрпочты".
"Сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенной на улице
Шевченко, вошел мужчина в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30
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