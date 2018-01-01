В Украине введены новые правила пересечения границы (57)

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- В Украине заработал биометрический контроль на границе (Видео) : Донецкие Новости 15:27
- Сколько иностранцев пересекли украинскую границу по биометрическому режиму: данные Госпогранслужбы : Bigmir)net ВИДЕО 14:46
- Украина вводит биометрический контроль на границе : Вибори в Україні та світі 14:17
- Биоконтроль на границе прошли уже 2000 иностранцев : Bigmir)net Новости 14:09
- ВИДЕО: Украина вводит биометрический контроль на границе : Маю право 14:04
- Сколько иностранцев пересекли украинскую границу по биометрическому режиму: данные Госпогранслужбы : Data.ua 14:02
- Сколько иностранцев пересекли украинскую границу по биометрическому режиму: данные Госпогранслужбы : Телеканал новин "24" 14:00
- Украина вводит биометрический контроль на границе : Bigmir)net Новости 13:39
- Украина перешла к биометрическому контролю на границе : QHA Крымские Новости 13:33
- Биоконтроль на границе прошли уже 2000 иностранцев : Корреспондент.net 13:31
- Украина ввела биометрический контроль: что надо знать россиянам : Donbass.UA 13:28
- Окупанти кажуть, що кримську нерухомість активно скуповують іноземці : Depo 13:26
- На украинской границе заработал биометрический контроль : Преступности.нет 13:26
- На украинской границе заработал биометрический контроль : Vector News 13:16
- На границах Украины заработал биометрический контроль : Аргумент 13:12
- В Украине введены новые правила пересечения границы : Arena.press 13:12
- В пунктах пропуска на государственной границе заработала система биометрического контроля : Херсон Онлайн 13:06
- "Лугаком" обещает не повышать тарифы на мобильную связь для жителей ОРЛО : Informator.media 13:06
- На украинской границе заработал биометрический контроль : KharkivToday 13:04
- Украина ввела биометрический контроль для иностранных граждан : ВестиUA 13:04
- С 1 января Украина будет фиксировать биометрические данные россиян на границе : УРА-Информ 13:00
- На украинской границе заработал биометрический контроль (видео) : КНК Медиа 12:54
- В Украине заработал биометрический контроль для иностранцев : Вести.ua 12:46
- Система биометрического контроля на границе заработала с 1 января. Особое внимание - к россиянам : Kramatorsk.info 12:37
- В Украине введены новые правила пересечения границы : Фокус 12:34
- Отныне россияне и граждане еще 69 стран будут въезжать в Украину по новым правилам. Как это будет происходить : Еспресо TV 12:34
- На украинской границе заработал биометрический контроль : Газета День 12:27
- На границе заработал биометрический контроль: как и у кого будут проверять отпечатки пальцев : В Час Пик 12:16
- Система биометрического контроля на границе заработала с 1 января. Особое внимание - к россиянам. ФОТО+ВИДЕО : УкропNews.com 12:15
- Украина вводит биометрический контроль для иностранцев на границе : NewsOne 12:09
- Украина ввела биометрический контроль: что надо знать россиянам : From-UA.com 12:04
- В Украине заработал биометрический контроль для иностранцев : DsNews 12:03
- На Новый год пограничники не пустили в Украину десятки людей и наложили штрафов на 50 тыс. гривен : Українські Новини 11:45
- С 1 января на границе с РФ заработает биометрический контроль : Hubs 11:43
- Прорыв сибирских физиков: известно о начале испытаний первого российского генератора для коллайдеров : Российский Диалог 11:40
- В пунктах пропуска на государственной границе заработала система биометрического контроля : Рупор Житомира 11:40
- В пунктах пропуска на госгранице Украины заработала система биометрического контроля (видео) : Факты и комментарии 11:34
- Сегодня Украина ввела систему биометрической фиксации на границе : Комментарии.UA 11:32
- С начала суток около 500 россиян прошли биометрический контроль - ГПСУ : Українські національні новини 11:32
- С начала суток около 500 россиян прошли биометрический контроль - ГПСУ : ПрессОрг24 11:31
- Украина вводит биометрический контроль на границе : Корреспондент.net 11:31
- Успеть к новогоднему столу. 31 декабря государственную границу пересекли 180 тысяч человек : ТСН.ua 11:14
- Украина ввела новые правила пересечения границы : Телеграф.com.ua 11:13
- С сегодняшнего дня изменен порядок въезда граждан РФ в Украину : Весь Харьков 11:09
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- Украина ввела биометрический контроль на границе : ForUm 10:34
- Украина ввела биометрический контроль для иностранных граждан : Arena.press 10:11
- Украина c 1 января ввела биометрический контроль для граждан 70 государств, включая РФ : Центр журналистских расследований 09:48
- Для россиян и лиц без гражданства ввели новые условия пересечения границы Украины : ТСН.ua 09:44
- На Новый год пограничники не впустили в Украину десятки людей : Сегодня.ua 09:42
- На границе Украины с 1 января заработала система фиксации биометрических данных граждан РФ : Гордон 09:35
- Добро пожаловать или Посторонним въезд запрещен! : Главное 09:35
- С сегодняшнего дня изменен порядок въезда граждан РФ в Украину : Информационное Сопротивление 09:12