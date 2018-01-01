В Украине введены новые правила пересечения границы (57)

Arena.press 2018.01.01 13:12

Сегодня, 12:36 Фото: УНИАН Уже с 1 января нового года Госпогранслужба Украины при пересечении будет проводить фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, среди них - и Российской Федерации. Об этом сообщает МИД Украины . "Во исполнение указа Президента Украины от 30.08.2017 г. No256 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10.07.2017 г. "Об