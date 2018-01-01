Польское гражданство за год получили 56 украинцев (1)

Times.com.ua 2018.01.01 01:53
В течение 10 месяцев 2017 года власти Польши предоставили статус беженцев
56 гражданам Украины и приняли 175 решений о предоставлении украинцам
статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите.
Об этом сообщает посольство Украины в Польше на своей странице в Facebook.
В целом с января по октябрь 2017 года в Управление по вопросам иностранцев
в Польше обратились 625 граждан Украины с просьбой предоставить им
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