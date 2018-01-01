Польское гражданство за год получили 56 украинцев (1)

Times.com.ua 2018.01.01 01:53

В течение 10 месяцев 2017 года власти Польши предоставили статус беженцев 56 гражданам Украины и приняли 175 решений о предоставлении украинцам статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите. Об этом сообщает посольство Украины в Польше на своей странице в Facebook. В целом с января по октябрь 2017 года в Управление по вопросам иностранцев в Польше обратились 625 граждан Украины с просьбой предоставить им