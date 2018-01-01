"Прогоним и накажем!" Порошенко поздравил Украину с Новым годом. Полный текст и видео (15)

Обозреватель 2018.01.01 00:40

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым 2018 годом, а также подвел итоги завершившегося 2017-го (чтобы посмотреть видео поздравления, доскролльте новость до конца). Вместе с Порошенко украинцев с Новым годом поздравили народная артистка Ада Роговцева и один из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Сам Порошенко указал на то, что 2017 год оказался непростым для Украины,