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"Прогоним и накажем!" Порошенко поздравил Украину с Новым годом. Полный текст и видео

"Прогоним и накажем!" Порошенко поздравил Украину с Новым годом. Полный текст и видео (15)

Обозреватель 2018.01.01 00:40
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым 2018 годом, а также подвел итоги завершившегося 2017-го (чтобы посмотреть видео поздравления, доскролльте новость до конца). Вместе с Порошенко украинцев с Новым годом поздравили народная артистка Ада Роговцева и один из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Сам Порошенко указал на то, что 2017 год оказался непростым для Украины,
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2018.01.01 (15)

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