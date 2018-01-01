Теперь-то заживем: ключевые изменения для украинцев с 1 января - ИНФОГРАФИКА (77)

2018.01.01 (77)2017.12.31 (24) →
- С 1 января скорость движения в населенных пунктах Украины снижена до 50 км/час : Власти.нет 15:46
- В Украине вступило в силу ограничение скорости движения транспорта : МИР 15:45
- В городах Украины ограничили скорость движения : ДонПресс 15:28
- Сегодня вступили в силу новые ПДД, ограничивающие разрешенную скорость движения в населенных пунктах : Бессарабия Информ 15:17
- В Украине вступили в силу изменения в ПДД : УСБН Івано-Франківськ 15:16
- В Украине вступили в силу изменения в ПДД : УСБН Житомир 15:16
- Азербайджан намерен стимулировать экспорт продуктов интеллектуальной собственности : Тренд.az 15:14
- В Украине вступили в силу изменения в ПДД : УСБН Запоріжжя 15:14
- В Украине вступило в силу ограничение скорости в населенных пунктах : Журнал Житомира 15:13
- С 1 января новые ПДД: ограничение скорости до 50 км/ч, уголовная ответственность за пьяное вождение, фото- и видеофиксация : Барометр Южноукраинска 15:12
- Что планируют изменить в правилах дорожного движения в 2018 году : Вечерние Вести 15:09
- В Украине изменен скоростной режим на городских дорогах : Times.com.ua 14:53
- Скорость движения транспорта в населенных пунктах Украины снижена до 50 км/час : Iнше ТВ 14:47
- С 1 января штрафы за нарушение ПДД существенно увеличились : Соцпортал 14:45
- Мандаринова дієта: як швидко схуднути на 3 кілограми за тиждень : УкропNews.com 14:45
- Теперь-то заживем: ключевые изменения для украинцев с 1 января - ИНФОГРАФИКА : Голос Столицы 14:42
- В Украине вводятся новые штрафы за нарушение ПДД: названы суммы : Главред 14:35
- В Украине ограничили скорость движения в городах : Вибори в Україні та світі 14:17
- 50 км/ч: В Украине вступили в силу новые ПДД : УСБН Вінниця 14:16
- 50 км/ч: В Украине вступили в силу новые ПДД : УСБН Житомир 14:16
- 50 км/ч: В Украине вступили в силу новые ПДД : УСБН Івано-Франківськ 14:16
- В Украине вступило в силу ограничение скорости в населенных пунктах : Зеркало недели. Украина 14:14
- Россиянам с 1 января разрешат легально коллекционировать антикварное оружие : Усадьба Урсы 14:14
- 50 км/ч: В Украине вступили в силу новые ПДД : УСБН Запоріжжя 14:13
- В Украине значительно выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения : DsNews 14:03
- В Запорожье мужчина убил мальчика, выбросившись на него из окна: погибли оба : DsNews 14:03
- В Украине вступило в силу ограничение движения автомобилей в населенных пунктах до 50 км/час : 0512.com.ua 14:01
- С 1 января 2018 года вступят в силу новые правила дорожного движения : ТВ5 Запорожье 13:57
- В городах Украины ограничили скорость движения : SiteUA 13:54
- Новые ПДД: в населенных пунктах отныне можно ездить не быстрее 50 км /ч : Укринформ 13:47
- В Украине вступило в силу ограничение скорости в населенных пунктах : УкропNews.com 13:46
- С 1 января в Украине вступают в силу новые правила дорожного движения : ReplyUA.net 13:36
- 1 января 2018-го в Украине вступили в силу изменения в ПДД : ReplyUA.net 13:36
- В Украине ограничили скорость авто в населенных пунктах : Data.ua 13:32
- Отныне штрафы за нарушение правил дорожного движения - до 40 тысяч : Elise Journal 13:32
- В Украине ограничили скорость авто в населенных пунктах : Телеканал новин "24" 13:30
- В Украине вступили в силу новые правила дорожного движения : DailyUA 13:24
- В Украине изменили правила дорожного движения: стали известны подробности : УкропNews.com 13:16
- Одичавшие Дети (Видео) : NovostiUA.net 13:16
- С 1 января максимальная скорость езды в городах снижена до 50 кмчас : Местные вести 13:14
- Максимум по городу теперь 50 км/ч: вступили в силу новые ПДД в Украине : Контракты.ua 13:07
- В Украине изменили правила дорожного движения: стали известны подробности : Dialog.ua 13:02
- 50 км/ч: с 1 января в Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения : Корабелов.инфо 12:54
- С 1 января херсонцы в населенных пунктах будут ездить с новыми ограничениями скорости : Kherson.life 12:54
- В Украине вступили в силу новые ПДД : Слово і Діло 12:44
- С 1 января скорость движения в населенных пунктах снижена до 50 км/час : Грушевського 5 12:42
- В Украине с 1 января снижена максимальная скорость движения в населенных пунктах : Голос Столицы 12:42
- В новогоднюю ночь 1100 полицейских обеспечили безопасность саратовцев : Новости Саратовской губернии 12:42
- Украина сбавила скорость : Досье 12:28
- За сутки ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня : Правда ДНР 12:28
- С 1 января скорость движения в населенных пунктах снижена до 50 км/час : Весь Харьков 12:09
- Сегодня вступает в силу ограничение скоростного режима в городах и селах Украины до 50 км/ч : КиевВласть.com.ua 11:53
- В Украине поменялась разрешенная скорость движения - Внимание водители : ТелеБудка 11:52
- Леон Горетцка продолжит карьеру в Баварии : Террикон 11:52
- В Украине изменили правила дорожного движения : NewsOne 11:39
- С 1 января скорость движения в населенных пунктах снижена до 50 км/час : АТН 11:31
- В Украине вступило в силу ограничение скорости движения транспорта : Без Табу 11:17
- Больше стажа и отмена выслуги лет: как изменятся пенсии с 1 января : Народный Корреспондент 11:14
- С 1 января в Украине должны начать ездить медленнее : UA1.com.ua 11:14