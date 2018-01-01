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Фокус: Украина

Теперь-то заживем: ключевые изменения для украинцев с 1 января - ИНФОГРАФИКА (77)

Голос Столицы 2018.01.01 14:42
Новое ограничение скорости в населенных пунктах для авто - не единственное изменение на старте 2018 года. Кабинет министров Украины решил ужесточить ответственность для автомобилистов после аварии в Харькове, когда в результате столкновения Lexus и Volkswagen Touareg погибло шесть человек. Максимальная скорость движения автотранспорта по дорогам в населенных пунктах в Украине с 1 января снижена с 60 до 50 километров в час.
ПУНКТ, СКОРОСТЬ, УКРАИНА, ДВИЖЕНИЕ, СИЛА, ПЬЯНЫЙ, Украина
2018.01.01 (77)

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